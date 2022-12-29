Итоги года 2022: «Мы справились с инфляцией, она составит около 12%»

Власти «будут делать все», чтобы уже в 2023 г. выйти на положительную динамику в плане инфляции, заявил министр финансов Антон Силуанов. Весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%.

Министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что падение ВВП страны за текущий год составит всего 2,7% и допустил, что показатель продолжит снижение в следующем году. По итогам этого года Минэкономразвития ожидает спада ВВП на 2,9%, а в 2023 г. — на 0,8%, пишут Ведомости. При этом в 2024-2025 гг. министерство прогнозирует рост ВВП на 2,6% в год. По словам Силуанова, власти «будут делать все», чтобы уже в 2023 г. выйти на положительную динамику:

Мы справились с инфляцией, и по этому году инфляция будет около 12%. Хотя ожидания изначально были гораздо выше.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что годовой показатель инфляции, если она очень волатильная, мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками. Так, весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас. Однако председатель Банка России считает, что инфляция в России продолжит замедление в ближайшие месяцы.

Минэк прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.

В 2022 г. инфляция стала проблемой для множества стран, в том числе Европы и Америки, где она десятилетиями была на низком уровне, а сейчас зачастую превышает 10%. При этом к двузначной инфляции оказались не готовы центробанки почти всех стран, говорит Олег Шибанов, профессор РЭШ и директор центра макроэкономических исследований «Сбера». Справится ли мир с высокой инфляцией? Центробанки проспали инфляцию? Читайте на DK.RU.