Офисник, соседствующий с ЖК «Кандинский», выставлен на торги

Административное здание было введено в эксплуатацию в 2004 году. Согласно информации, размещенной на торговой площадке, за него планируют выручить не менее 348,2 млн рублей.

Площадь офисного здания на ул. Горького, 47 составляет около 2,42 тыс. кв. м. В лот также водит земельный участок в 2,66 тыс. кв. м, подземный паркинг и газораспределительная инфраструктура.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в здании размещено представительство Ямало-Ненецкого автономного округа в Екатеринбурге. По данным 2Gis, управление представительства Югры в Свердловской области.

Торги пройдут 24 января. Стартовая цена лота — 348,2 млн руб.

Напомним, сейчас выставлен на продажу расположенный в этой же локации особняк «Рязанов» (Карла Маркса, 1а). Площадь трехэтажного здания с мансардой — 4 911 кв. м. Оно оценено в 1,2 млрд руб. Это один из самых дорогих объектов на рынке недвижимости Екатеринбурга.

Ранее DK.RU сообщил о продаже ТРЦ «Алатырь». Его общая площадь — 73,4 тыс. кв. м. В состав лота входят нежилые помещения, а также право аренды земельного участка площадью в 12,6 тыс. кв. м. Стоимость лота — 1,75 млрд руб.