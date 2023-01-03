«Рекомендуем занимать ниши ушедших компаний»: в России на 4% подрос малый и средний бизнес

К концу года индекс деловой активности малого и среднего бизнеса значительно подрос. Об увеличении выручки заявили 15% опрошенных ИП, при это большая часть из них работает в секторе оптовой торговли.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2022 году увеличилось на 2% год к году, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на реестр субъектов МСП Федеральной налоговой службы. Согласно ему, по состоянию на 10 декабря в России было зарегистрировано 5,97 млн компаний. Количество сотрудников этих компаний за год увеличилось на 4%, до 15,2 млн работников. Больше всего субъектов МСП приходится на Центральный федеральный округ — 32%. Еще 17% зарегистрированы в Приволжском федеральном округе, по 11% — в Северо-Западном и Южном федеральных округах, 10% — в Сибирском федеральном округе, 8% — в Уральском, 5% — в Дальневосточном, 3% — в Северо-Кавказском.

Тем, кто открыл ИП, придется выбирать одну из немногих доступных стратегий, убежден гендиректор компании FinHelp, эксперт по финансам «Опоры России» Павел Вешаев:

У бизнеса, особенно у среднего, есть только две развилки. Ему нужно либо активно расти, чтобы преодолеть инфляцию и падение выручки, то есть работать в два раза быстрее, либо грамотно сокращать бизнес. Рекомендуем занимать ниши ушедших западных компаний и вкладываться в локализацию, в импортозамещение, чтобы на этой волне не потерять, а может быть, и заработать.

В ноябре индекс деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI после двух месяцев снижения вырос до 49,2 пункта. Об увеличении выручки заявили 15% опрошенных (12% в октябре), о сокращении — 45% (47%). В 2022 году бизнес почти на 30% чаще регистрировал компании в секторе оптовой торговли. Интерес малых предпринимателей подогревает уход крупных иностранных игроков, поделилась своим опытом основатель бренда свечей «Теплый вечер» Яна:

Мы открыли ИП летом. Я хотела запустить бренд свечей еще в прошлом году и в феврале была готова это сделать, но в конце месяца стало страшно и непонятно, как заказывать материалы из-за рубежа. Когда я поняла, что все в целом отлажено, просто увеличились сроки, мы все-таки решились открыться. Конкуренция есть, но не настолько большая. Zara Home занимала огромное место в приоритетах аудитории, которой я продаю продукт. Так как ее сейчас нет, это шанс как-то закрепиться на рынке.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в сфере оптовой торговли больше всего выросло число регистраций компаний, работающих со строительными материалами, сельскохозяйственным сырьем и химией. При этом говорить о резкой переориентации или восстановлении сектора сложно, поскольку доля якобы новых малых компаний приходится на дробление больших.

Ранее депутаты решили запретить уехавшим россиянам быть самозанятыми, которые платят налоги по ставке 4-6%, и ИП на льготном налогообложении, рассказывал DK.RU. Согласно разрабатываемым поправкам, вскоре уехавшие из России «должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо они должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но при этом не пользоваться теми льготами, которые установлены для этой категории в нашем законодательстве».