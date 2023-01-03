Российских водителей предупредили о появлении новых дорожных знаков

Водителям самокатов ограничили скорость, но разрешили ездить по проезжей части. Изменятся требования к экологичности транспорта, вводится дополнительная табличка «Вид транспортного средства».

Управляющий партнер юридической компании Позиция Права Егор Редин 3 января рассказал о появлении на дорогах новых дорожных знаков, пишут Известия. Так, с 1 марта 2023 года вводится в действие новая редакция Правил дорожного движения (ПДД) где добавляется знак «Движение автобусов запрещено» — красный круг с нарисованным внутри автобусом. При этом его действие не распространяется на проезд школьных и маршрутных автобусов.

Новый пункт 3.35 запретит передвижение с использованием средств индивидуальной мобильности, например, электросамокатов. Кроме того, вводится дополнительная табличка «Вид транспортного средства», которая уточняет действие других дорожных знаков. Это прямоугольник с изображенным внутри человечком на самокате. Если он размещен под каким-либо знаком, это означает, что действие знака распространяется на лиц, использующих данный вид транспорта.

Пункт 8.26 указывает на место зарядки электротранспорта. Знаком будет белый прямоугольник с изображенной вилкой электроприбора. Согласно пункту 6.4 к известному знаку парковки может добавляться табличка «Платные услуги» (с монетами) или изображение коляски, если это парковка для инвалидов. При этом основной знак остается прежним, уточняющий рисунок будет добавлен справа внизу от символа. Изменения коснулись и знаков, разрешающих парковку только по четным или нечетным дням. Теперь допускается размещение машин с двух сторон с 21 до 24 часов для перестановки транспорта с одной стороны на другую. Как отметил юрист, вводится знак зоны с ограничением экологического класса автомобилей по видам транспортных средств. Раньше это касалось только грузовиков. Также расширен список автомобилей-исключений.

Помимо этого, новая редакция ПДД устанавливает знаки, указывающие на туристические объекты. Отдельные знаки или указания на общих знаках оформляются на коричневом фоне.

В конце декабря законопроект, касающийся работы в сфере такси для людей с неоплаченным штрафами ПДД подписал Владимир Путин, пишет DK.RU. Закон касается водителей с наличием более трех неоплаченных административных штрафов. При приеме на работу водителей автобусов, трамваев, троллейбусов будут учитываться судимости, согласно этим данным будет определяться может ли человек водить автомобиль такси. Ранее подобные ограничения в Трудовом кодексе существуют только для педагогов, воспитателей и представителей других профессий, которые работают с несовершеннолетними.