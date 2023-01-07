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Стартовал новый этап строительства развязки у «Калины». Правила проезда участка изменились

Стартовал новый этап строительства развязки у «Калины». Правила проезда участка изменились
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Дорожники приступили к строительству эстакады левого проезда, по которой транспорт пойдет от дублера Сибирского тракта к пер. Базовому. Ее введут в эксплуатацию уже в августе.

#ГОРОД#ДОРОГИ#НОВОСТИ

На пересечении пер. Базового, Сибирского тракта и ул. Комсомольской в Екатеринбурге изменилась схема движения транспорта. В рамках капремонта развязки у концерна «Калина» на этом участке обустроили «островки», где будут смонтированы опоры и пролеты будущей эстакады левого проезда. Автомобили, которые двигаются в сторону Екатеринбурга и выезжают из города, пустили в объезд этих «островков». О том, что правила проезда участка поменяются, перед Новым годом предупредили в Центре организации движения Екатеринбурга.

Автомобилисты подтверждают, что работы по строительству будущей эстакады левого проезда уже начались. Как ранее сообщал DK.RU, она эстакада позволит обеспечить транзитное движение от дублера Сибирского тракта к переулку Базовому. Это четвертый из пяти этапов строительства развязки.

Осенью министр транспорта Свердловской области Василий Старков заявил, что движение автомобилей по эстакадам правого и левого проездов, с двумя полосами движения на каждом, запустят в третьем квартале 2023 г. А замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов пообещал, что работы завершат до празднования 300-летия города.

Напомним, работы у «Калины» начались в ноябре 2021 г., их ведет московская компания «АльмакорГруп», с ней заключен контракт на 6,3 млрд руб. В апреле этого года губернатор Евгений Куйвашев дополнительно выделил муниципалитету еще полмиллиарда рублей на строительство развязки. Общая протяженность новой развязки составит почти 10 км. С введением в эксплуатацию новых объектов пропускная способность этой развязки увеличится в два раза: с 5 до 12 тыс. машин в час.

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Автор: Елизавета Порошина
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