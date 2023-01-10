Российский миллиардер выкупает единственное в стране производство беленого картона

Краснокамский ЦБК и единственный в России завод по производству мелованного картона — «удачная покупка с учетом того, что спрос на упаковку будет только расти», считают эксперты.

Миллиардер Виктор Харитонин и его структура «Фармстандарт» в ближайшее время планируют завершить сделку по приобретению у банка «Траст» компании «Кама», которая объединяет одноименный целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), «Камабумпром» и «Кама Картон», сообщает Forbes. «Фармстандарт» — крупный потребитель картона, который выпускает «Кама». Ранее власти отказали Харитонину в покупке российского актива австрийской Mondi — Сыктывкарского ЛПК в Коми, производителя офисной бумаги «Снегурочка».

В феврале 2022 г. «Каму» передали банку «Траст» «для дальнейшей продажи в рынок» за 13,6 млрд руб. при балансовой стоимости 8,5 млрд руб. Искать нового покупателя на активы предполагалось после выхода производства на мощность в 220 000 т мелованного картона в год. «Фармстандарт» выступает крупным покупателем упаковочного картона «Камы». По словам источников, Федеральная антимонопольная служба уже одобрила сделку. Её планировалось закрыть до конца прошлого года, но сроки завершения сдвинулись на январь. Харитонин уже побывал на предприятии и «положительно оценил его работу».

Стоимость активов «Камы» источники газеты оценили на уровне сделки «Траста» и «Открытия» с небольшой премией — 14–15 млрд руб. Российские власти в декабре не согласовали продажу Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Коми, который принадлежит австрийской Mondi, компании Харитонина Augment Investments за 95 млрд руб. (около $1,5 млрд). Комбинат занял долю иностранных поставщиков беленого картона, которые ушли из страны. По словам собеседников газеты, борьбы за актив на рынке не было: крупнейшие игроки лесопереработки «заняты своими проблемами и направляют средства на реализацию запланированных инвестпрограмм».

Эксперты WhatWood полагают, что Краснокамский ЦБК и единственный в России завод по производству мелованного картона — «удачная покупка с учетом того, что спрос на упаковку будет только расти». Собеседники на рынке отмечают, что наличие синергии с другими активами нового владельца дополнительно повышает ценность компании. В 2022 г. Forbes оценил состояние Харитонина в $1,4 млрд — это 66-е место в списке богатейших россиян.

При одобрении сделок по продаже их российских активов иностранные компании должны либо добровольно уплатить взнос в федеральный бюджет, либо согласиться на рассрочку платежа для покупателя, рассказывал DK.RU в конце 2022 г. Такое решение приняла подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с инвесторами из недружественных стран.