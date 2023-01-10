Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 31.12
70,33
75,65
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Российский миллиардер выкупает единственное в стране производство беленого картона

Российский миллиардер выкупает единственное в стране производство беленого картона
Иллюстрация: gipermed.ru

Краснокамский ЦБК и единственный в России завод по производству мелованного картона — «удачная покупка с учетом того, что спрос на упаковку будет только расти», считают эксперты.

#НОВОСТИ

Миллиардер Виктор Харитонин и его структура «Фармстандарт» в ближайшее время планируют завершить сделку по приобретению у банка «Траст» компании «Кама», которая объединяет одноименный целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), «Камабумпром» и «Кама Картон», сообщает Forbes. «Фармстандарт» — крупный потребитель картона, который выпускает «Кама». Ранее власти отказали Харитонину в покупке российского актива австрийской Mondi — Сыктывкарского ЛПК в Коми, производителя офисной бумаги «Снегурочка»

В феврале 2022 г. «Каму» передали банку «Траст» «для дальнейшей продажи в рынок» за 13,6 млрд руб. при балансовой стоимости 8,5 млрд руб. Искать нового покупателя на активы предполагалось после выхода производства на мощность в 220 000 т мелованного картона в год. «Фармстандарт» выступает крупным покупателем упаковочного картона «Камы». По словам источников, Федеральная антимонопольная служба уже одобрила сделку. Её планировалось закрыть до конца прошлого года, но сроки завершения сдвинулись на январь. Харитонин уже побывал на предприятии и «положительно оценил его работу». 

Стоимость активов «Камы» источники газеты оценили на уровне сделки «Траста» и «Открытия» с небольшой премией — 14–15 млрд руб. Российские власти в декабре не согласовали продажу Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (ЛПК) в Коми, который принадлежит австрийской Mondi, компании Харитонина Augment Investments за 95 млрд руб. (около $1,5 млрд). Комбинат занял долю иностранных поставщиков беленого картона, которые ушли из страны. По словам собеседников газеты, борьбы за актив на рынке не было: крупнейшие игроки лесопереработки «заняты своими проблемами и направляют средства на реализацию запланированных инвестпрограмм». 

Эксперты WhatWood полагают, что Краснокамский ЦБК и единственный в России завод по производству мелованного картона — «удачная покупка с учетом того, что спрос на упаковку будет только расти». Собеседники на рынке отмечают, что наличие синергии с другими активами нового владельца дополнительно повышает ценность компании. В 2022 г. Forbes оценил состояние Харитонина в $1,4 млрд — это 66-е место в списке богатейших россиян. 

При одобрении сделок по продаже их российских активов иностранные компании должны либо добровольно уплатить взнос в федеральный бюджет, либо согласиться на рассрочку платежа для покупателя, рассказывал DK.RU в конце 2022 г. Такое решение приняла подкомиссия Минфина по выдаче разрешений на сделки резидентов с инвесторами из недружественных стран.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Стартовал новый этап строительства развязки у «Калины». Правила проезда участка изменилисьСтартовал новый этап строительства развязки у «Калины». Правила проезда участка изменились
  • На рынке новостроек Екатеринбурга — исторический рекорд: 41,7 тыс. непроданных квартирНа рынке новостроек Екатеринбурга — исторический рекорд: 41,7 тыс. непроданных квартир
  • Алена Владимирская: «Очень страшно не будет. Работа будет, карьера будет, деньги будут»Алена Владимирская: «Очень страшно не будет. Работа будет, карьера будет, деньги будут»
  • Три театра Свердловской области получат 48 млн руб. на новое оборудованиеТри театра Свердловской области получат 48 млн руб. на новое оборудование
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.