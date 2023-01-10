«Лукойл» распродает нефтехимические комплексы в Италии

Осенью 2022 г. la Repubblica писала, что итальянский кабмин подумывает о национализации российского предприятия, но в декабре правительство заявило, что не будет этого делать.

Дочернее предприятие «Лукойла» Litasco S.A. договорилось о продаже компании ISAB S.r.L, которая владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, пишет Forbes. В нефтехимический комплекс, расположенный на Сицилии, входят нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), установка газификации и электростанция. Сумма сделки пока не раскрывается, однако, по словам источников, стороны планируют закрыть ее до конца марта 2023 г., для этого потребуется согласование со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии.

«Лукойл» стал акционером ISAB в 2008 г., купив 48%, а затем увеличив свою долю до 100%. Сам «Лукойл» называл НПЗ третьим в Европе по объему переработки. Financial Times писала в декабре со ссылкой на источники, что обсуждаемая стоимость завода — €1–1,5 млрд. «Лукойл» на протяжении нескольких месяцев вел переговоры о продаже комплекса на Сицилии, интерес проявляла американская инвестиционная компания Crossbridge Energy Partners. Причина продажи — с 5 декабря 2022 г. НПЗ не может получать российскую сырую нефть на переработку из-за санкций Евросоюза.

В результате покупателем актива стала G.O.I. Energy Limited — энергетическое подразделение фонда ARGUS New Energy Fund, заявил «Лукойл». G.O.I. Energy договорилась о партнерстве с Trafigura — одним из крупнейших мировых трейдеров нефтью и нефтепродуктами, он обеспечит непрерывные поставки сырья на НПЗ, отгрузку продукции и необходимый уровень рабочего капитала.

Итальянская газета la Repubblica 28 ноября 2022 г. сообщила, что правительство Италии задумалось о национализации завода, на котором работает около 10 тыс. человек. Однако в начале декабря министр экономического развития и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо заявил, что национализации не будет, но правительство готово взять на себя временное управление заводом.

Напомним, в мае «Лукойл» договорился о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл Нефть», рассказывал DK.RU. Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области.