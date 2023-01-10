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УГМК начала возводить офис рядом с объектами культурного наследия в центре города

УГМК начала возводить офис рядом с объектами культурного наследия в центре города
Иллюстрация: Предоставлено «УГМК-Застройщик»

Семиэтажное здание построят напротив Литературного квартала. Памятник архитектуры рядом с ним нужно восстанавливать, но этому мешает один нюанс.

#СТРОЙКА#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Компания «Екатеринбург-Сити», которая связана с УГМК, приступила к строительству семиэтажного офисного здания на углу ул. Первомайской и Пушкина. Оно будет выполнено в классическом стиле. Площадь здания составит около 3 тыс. кв. м. Для сотрудников, которые будут здесь работать, будет предусмотрена подземная автостоянка.

В компании «УГМК-Застройщик» отметили, что здание не будет продаваться и сдаваться в аренду. Однако оно предназначается не для застройщика проекта.

Открытым остается вопрос с судьбой находящегося рядом памятника архитектуры.

«Здание Страховой кассы» надо восстанавливать, приводить в порядок, приспосабливать. Оно к сожалению, не наше. По этому зданию есть разные идеи, думаю с ним все будет хорошо, — заявил «Ъ-Урал» Евгения Мордовин.

О планах структур УГМК возвести здание напротив Литературного квартала стало известно в начале прошлого года. Как ранее писал DK.RU, строительство одобрило Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области. В акте историко-культурной экспертизы было указано, что максимальная высота здания с учетом высотных акцентов не должна превышать 34 м.

Ранее DK.RU сообщал, что власти уральской столицы планируют отремонтировать и приспособить для современного использования четыре десятка объектов культурного наследия. На эти цели из городского бюджета в течение трех лет выделят почти 1 млрд руб.

Автор: Елизавета Порошина
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