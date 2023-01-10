Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 10.01
70,30
75,07
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Самый обедневший»: названы победители российского антирейтинга миллиардеров

«Самый обедневший»: названы победители российского антирейтинга миллиардеров
Иллюстрация: 1sn.ru

Виктор Вексельберг, Татьяна Бакальчук и акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко попали в первую десятку самых обедневших миллиардеров 2022 года. Но первое место за металлургами.

#НОВОСТИ

В новом антирейтинге Forbes назвали 10 самых обедневших российских миллиардеров 2022 года. В публикации говорится, что среди наиболее пострадавших от западных санкций отраслей числится российская черная металлургия. В результате основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов упал в рейтинге на $11,1 млрд. Теперь состояние Мордашова составляет $18,4 млрд и его семья занимает первое место в рейтинге самых обедневших российских миллиардеров. 

Вторую строчку рейтинга заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Она потеряла $8,3 млрд. Сейчас ее состояние оценивается в $4,7 млрд. На третьем месте расположился Олег Тиньков. Состояние бизнесмена упало на $5,9 млрд, до $0,87 млрд. По данным журнала, он продал весной Владимиру Потанину пакет акций TCS Group максимум за $260 млн.

В рейтинге самых обедневших бизнесменов России также оказались Роман Абрамович со снижением состояния на $5,6 млрд, до $8,7 млрд, глава и основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов (-$5,1 млрд, до $21 млрд), Леонид Федун и его семья (-$4,2 млрд, до $7,5 млрд), основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг (-$4,1 млрд, до $5,2 млрд), акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко (-$3,97 млрд, до $20,8 млрд), председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (-$3,3 млрд, до $24,4 млрд), а также председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин (-$2,8 млрд, до $3,4 млрд).

Ранее DK.RU рассказывал, что с начала российской СВО 23 российских олигарха, попавшие в список 500 самых богатых людей мира, потеряли более 20% совокупного состояния. Заработал только владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Издание Forbes USA оценило сокращение денежного состояния богатейших людей в мире в текущем году в $1,9 трлн. Суммарный капитал этих людей упал с $13,8 трлн до $11,9 трлн. 

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Стартовал новый этап строительства развязки у «Калины». Правила проезда участка изменилисьСтартовал новый этап строительства развязки у «Калины». Правила проезда участка изменились
  • Алена Владимирская: «Очень страшно не будет. Работа будет, карьера будет, деньги будут»Алена Владимирская: «Очень страшно не будет. Работа будет, карьера будет, деньги будут»
  • Три театра Свердловской области получат 48 млн руб. на новое оборудованиеТри театра Свердловской области получат 48 млн руб. на новое оборудование
  • В Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораномВ Екатеринбурге продают старинный особняк с рестораном
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.