«Самый обедневший»: названы победители российского антирейтинга миллиардеров

Виктор Вексельберг, Татьяна Бакальчук и акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко попали в первую десятку самых обедневших миллиардеров 2022 года. Но первое место за металлургами.

В новом антирейтинге Forbes назвали 10 самых обедневших российских миллиардеров 2022 года. В публикации говорится, что среди наиболее пострадавших от западных санкций отраслей числится российская черная металлургия. В результате основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов упал в рейтинге на $11,1 млрд. Теперь состояние Мордашова составляет $18,4 млрд и его семья занимает первое место в рейтинге самых обедневших российских миллиардеров.

Вторую строчку рейтинга заняла основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук. Она потеряла $8,3 млрд. Сейчас ее состояние оценивается в $4,7 млрд. На третьем месте расположился Олег Тиньков. Состояние бизнесмена упало на $5,9 млрд, до $0,87 млрд. По данным журнала, он продал весной Владимиру Потанину пакет акций TCS Group максимум за $260 млн.

В рейтинге самых обедневших бизнесменов России также оказались Роман Абрамович со снижением состояния на $5,6 млрд, до $8,7 млрд, глава и основной владелец «Лукойла» Вагит Алекперов (-$5,1 млрд, до $21 млрд), Леонид Федун и его семья (-$4,2 млрд, до $7,5 млрд), основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг (-$4,1 млрд, до $5,2 млрд), акционер «Новатэка» Геннадий Тимченко (-$3,97 млрд, до $20,8 млрд), председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон (-$3,3 млрд, до $24,4 млрд), а также председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин (-$2,8 млрд, до $3,4 млрд).

Ранее DK.RU рассказывал, что с начала российской СВО 23 российских олигарха, попавшие в список 500 самых богатых людей мира, потеряли более 20% совокупного состояния. Заработал только владелец «Норникеля» Владимир Потанин. Издание Forbes USA оценило сокращение денежного состояния богатейших людей в мире в текущем году в $1,9 трлн. Суммарный капитал этих людей упал с $13,8 трлн до $11,9 трлн.