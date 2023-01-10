Доходы россиян по вкладам и счетам снова подлежат налогообложению

В Россию возвращаются новые-старые налоги на вклады. Закон появился еще в 2021 г., но в пандемию на него был введен временный мораторий. Сколько по вкладам придется платить теперь?

Доходы россиян по вкладам и счетам, которые были открыты до 31 декабря прошлого года, снова подлежат налогообложению. Налог на вклады на территории РФ появился в 2021 г. , но в связи с пандемией на него был введен временный мораторий, однако с 2023 г. налоги возвращаются. Так, если у россиянина имеется вклад на сумму в 1 млн руб. со ставкой в 9% годовых и российский регулятор будет держать ключевую ставку на уровне 7,5%, то необлагаемой станет сумма дохода в 75 тыс. руб. Налог в 13% надо будет заплатить с 15 тыс. руб. (90 тыс. руб. — доход по процентам — минус 75 тыс. руб. ).

По словам начальника аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олега Абелева, сейчас внимание фокусируется на дате выплаты дохода, а не на периоде, за который полагается сумма процентов:

Если ЦБ за год повысит ставку до 8%, то налог в данном примере надо будет платить с 10 тыс. руб. Если же ставка Центробанка превысит 9%, то налог по вкладу из примера платить вообще не придется.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил об отсутствии планов вносить корректировки в налогообложение в предстоящем году. Причем, как уточнил он, власти не прибегнут к этому даже в случае возникновения проблем с поступлениями в бюджет доходов.

Также Минфин пока не решил, как поступить с налогообложением россиян, уехавших из страны, но продолжающих работать удаленно, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Cейчас в ведомстве рассматривают предложения депутатов об отмене льготных налоговых режимов для тех, кто покинул страну, рассказывал DK.RU.