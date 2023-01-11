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Всемирный банк резко ухудшил прогноз для мировой экономики

Всемирный банк резко ухудшил прогноз для мировой экономики
Иллюстрация: RBC.RU

Кроме того, банк сообщил о снижении прогнозов экономического роста на 2023 год для 95% развитых и 70% развивающихся стран. При этом экономика России сократится не на 3,6%, а на 3,3%.

#НОВОСТИ

Всемирный банк резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на этот год. Как сообщает Коммерсантъ, в связи с сохранением высокого уровня инфляции ожидается, что глобальный ВВП вырастет на 1,7% вместо прогнозируемого подъема на 3%. Основные мировые лидеры — США, Европа и Китай — столкнулись с резким спадом экономических показателей, что привело к ухудшению рынков развивающихся стран. С учетом вышеуказанных факторов Всемирный банк ожидает замедления роста мировой экономики в 2023 г. Кроме того, банк сообщил о снижении прогнозов экономического роста на 2023 год для 95% развитых и 70% развивающихся стран.

ВВП США, согласно прогнозу, увеличится всего на 0,5%, в то время как объем экономики еврозоны вообще не изменится по сравнению с прошлым годом. 

Российская экономика сократится на 3,3% в 2023 г. и возобновит рост на 1,6% годом позже, следует из прогнозов Всемирного банка. В октябре организация ожидала снижения российского ВВП в следующем году на 3,6%, а прогноз по 2024 г. был таким же, как и в обновленном докладе.

При этом, даже если политика импортозамещения в стране реализуется эффективно, Россию ждет снижение уровня жизни. Экономике приходится отвлекать трудовые ресурсы на замещение импорта и поддерживать капиталоемкость ВВП на более высоком уровне. Это следует из статьи экономистов департамента исследований и прогнозирования Банка России Марии Лымарь, соообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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