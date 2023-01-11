Уральский бренд Siammsiamm заявил о закрытии магазинов и производства

Создательница компании дизайнер Лада Томилова рассказала, что обдумывала решение больше года, процесс прощания планируется сделать «грамотным, аккуратным и толерантным».

Известный уральский бренд одежды Siammsiamm закрывает магазины. Объявление основательницы компании Лады Томиловой опубликовано в официальных соцсетях бренда:

«Я с огромной любовью, благодарностью, спокойствием и принятием отпускаю еще один этап своей жизни. Siammsiamm завершает свой десятилетний путь. Более года я находилась в метаниях, не могла принять окончательное решение», — сказано в сообщении.

В России работали пять магазинов Siammsiamm — в Екатеринбурге, Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре, было налажено местное швейное производство.

Мы постараемся грамотно, аккуратно и толерантно осуществить процесс прощания. Такие механизмы не останавливаются одним днем. Мы не закроемся за один месяц. Не уверена, что даже за два, — добавляет дизайнер.

Siammsiamm был основан в Екатеринбурге в 2012 г. Как пишет «Коммерсантъ Урал», по данным на 2018 год ткани и фурнитуру бренд закупал в России, Италии и ОАЭ, отшивались коллекции в Екатеринбурге.

Салют! Меня зовут Лада Томилова, а это мой бренд одежды SIAMMSIAMM. Я начала заниматься дизайном одежды в 2011, а в 2012 уже собрала небольшую команду, сделала первую коллекцию, и так родился SIAMMSIAMM. За 9 лет я и команда Сиамов прошли путь от маленького ателье до большого производства, 4 оффлайн и 1 онлайн магазинов, участвовали в неделях моды, набили кучу бизнес-шишек, приобрели мильон верных друзей, партнеров и почитателей бренда и не собираемся останавливаться на достигнутом, — сказано в разделе «О нас» онлайн-магазина бренда.

Ранее на DK.RU: «Были дизайнеры, которые стали для нас открытием». В Екатеринбурге завершилась Неделя моды

Минувшим летом, напомним, стало известно, что в одном из крупнейших ТРЦ города будет работать бутик 11 уральских fashion-дизайнеров.