Наследство Renault: что АвтоВАЗ получил от французов за 1 рубль?

По примеру «Москвича» завод готовится к выпуску новых моделей классов C и D с партнерами из других стран. А к 2025 г. завод приступит к выпуску кроссовера на базе Vesta.

ВАЗ строился по инициативе Министерства автомобильной промышленности СССР. Первый директор завода Виктор Поляков был замминистра. Сейчас, 50 лет спустя, 100% акций предприятия у государства, его президент Максим Соколов — бывший министр транспорта, а глава совета директоров Денис Мантуров — действующий вице-премьер, министр промышленности и торговли.

Конвейер «Автоваза» был остановлен в марте 2022 г. из-за нехватки импортных комплектующих. Возобновили производство Niva и Granta с июня. Сначала лишь в усеченных комплектациях: без «Эра-Глонасс», подушек безопасности, АБС. Сегодня что-то удалось локализовать в России, что-то «поставляют из дружественных стран», рассказал в интервью Forbes президент «Автоваза» Максим Соколов, но АБС пока заменить не удается:

Сегодня мы сосредотачиваемся на трех моделях: Granta, Niva Legend, Niva Travel. Производство Largus и Vesta перезапустим в 2023 г. В этом году планируем выпустить всего 220 000 машин, включая Renault, которые производили в начале года. В 2023 году можем выпустить до 500 000, все зависит от спроса и поддержки рынка. Для этого доработали конвейеры, набрали дополнительно еще 1100 человек. Производство Vesta переносится из Ижевска в Тольятти. На освободившейся площадке будет выпускаться электрический Largus. Сейчас обсуждается возможность сборки на одной из площадок, включая, может быть, и ижевскую, автомобилей классов C и D с партнерами из других стран.

Страну, с которой это обсуждается, он назвать отказался. Но по опыту московского-китайского «Москвича» догадаться несложно. «В конце 2024 г. мы выпустим в классе Granta новый автомобиль, который должен понравиться молодежи: современный дизайн, опции. Дальше в планах вступить и в класс SUV — кроссовер на базе Vesta к 2025 г. », — рассказал Соколов.

«Ранее Бу Андерссон ездил в Германию, покатался там на Niva с кондиционером. Удивился, что немцы производят под Niva. И решил закупить кондиционеры в Германии. А ему отвечали, что «это же ваш тольяттинский «Фрост» делает. После этого с нами наконец-то заключили договор о поставках. Но только под Niva. На другие модели шли импортные»», — рассказал финансовый директор компании «Фрост» Александр Масягин:

В 2022 г., когда конвейер остановился, о «Фросте» вспомнили. Не сразу, правда. Сначала обратились к китайцам, но те запросили несколько месяцев для разработки и выхода на объемы. Впервые в жизни контракт со мной не проходил согласования месяца три — подписали за два дня. Наши инвестиции под контракт — около 60 млн руб., в которых завод поучаствовал: в качестве соинвестиций выдал аванс, 30 млн руб.

На заводе с уважением отзываются о Бу Андерссоне, сумевшем в кратчайшие сроки выпустить две новые модели Lada — Vesta и X-Ray. «Действительно, если бы не Vesta, заводу в тот момент нечем было бы торговать — эта модель вытянула оборот», — рассказывает Александр Платицын, генеральный директор НПК ЗАО «Универсал», старейшего дилерского центра Lada:

Однако за это заплатили свою цену. Чем ждать, пока местные поставщики перестроятся под новые задачи, французы предпочли наладить поставки импорта. Поставленные же перед ними требования по локализации оказались забыты. Например, автокрепеж всегда ВАЗу поставлял Белебеевский завод, а Бу Андерссон все эти болтики-гаечки стал завозить из Малайзии. И так он добил не одного поставщика.

До начала СВО в Renault-Nissan составлялся внутренний рейтинг их производственных линий по всему миру. По словам представителей «АвтоВАЗа», линия Granta занимала в нем верхние строки. На сегодня конвейер Lada все еще соответствует всем современным стандартам организации производства. Еще относительно недавно «Жигули» после покупки загоняли на обязательную «протяжку» — дотянуть недокрученные рабочими гайки. Сейчас если электрический гайковерт не завершит докрутку, то система не допустит к следующей операции — второй гайковерт не включится. А в камере, куда попадают кузова после покраски, меняют освещенность в зависимости от цвета кузова, дабы создать нужный контраст для проверяющих контролеров. Такого на прежнем ВАЗе не было. После ухода французов все оборудование осталось на заводе. Спортивные версии ВАЗ создаются на отдельной площадке. У LADA Sport свои конструкторы, свои стенды испытаний. Можно заказать любую версию, вплоть до гоночного болида.

Французов винят в попытках уничтожить систему заводских изысканий, сведя все к отверточной сборке. «В начале 2000-х годов завод, модернизирующий Kalina и Niva, стоял на правильном пути. В 2004 г. была программа развития, включающая создание даже водородного двигателя, — рассказал Платицын. — Но наверху приняли политическое решение пустить сюда мировой автопром». В целом взгляд на них можно сформулировать так: «Пользу они принесли — хорошо. Но то, что сейчас ушли, тоже хорошо».

Напомним, в мае 2022 г. французский концерн Renault за один рубль передал свою долю в «Автовазе», 67,61%, Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), рассказывал DK.RU. Теперь Волжский автозавод, который заработал в прошлом году для своих акционеров €166 млн чистой прибыли, полностью контролируется государством.