Россияне перевели в Киргизию рекордные миллиарды долларов

Основная часть денежных средств была отправлена из России в Киргизию трудовыми мигрантами. С января до декабря 2022 г. в Кыргызстан из России поступило $2,6 млрд. Это абсолютный рекорд.

С января до декабря 2022 г. в Кыргызстан из России через системы денежных переводов поступило $2,6 млрд, рассказали 11 января представители киргизского Национального банка. До этого максимум был зафиксирован в 2021 г. , когда за 11 месяцев из РФ в республику было перечислено около $2,45 млрд.

За аналогичный период прошлого года в Киргизию из США поступило около $51 млн, из Турции - более $11 млн, а из Казахстана - $6 млн. Основная часть денежных средств была отправлена из России в Киргизию трудовыми мигрантами. По разным оценкам, в настоящее время на российской территории временно на заработках находятся от 700 тыс. до 1 млн киргизских граждан.

В конце 2022 г. в России появилась новая платежная система для переводов денег за границу. Система «Астрасенд» будет проводить только трансграничные переводы, ее оператором стала компания «Инкахран», один из самых крупных игроков на рынке инкассации России, сообщал DK.RU. Согласно последней открытой отчетности за третий квартал 2021 г. , 100% компании принадлежало Московскому кредитному банку.