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«Скоро дойдем до $200 млрд в год»: товарооборот России и Китая бьет рекорды

«Скоро дойдем до $200 млрд в год»: товарооборот России и Китая бьет рекорды
Иллюстрация: ria.ru

Китай официально стал главным торговым партнером России. В декабре и январе в Китае ослабили часть антикоронавирусных мер, которые оказывали негативное влияние на торговлю и развитие экономики.

#КИТАЙ#НОВОСТИ
К ноябрю 2022 года Китай стал главным торговым партнером России, однако на тот момент торговлю осложняли коронавирусные ограничения, сообщает Коммерсантъ. В декабре прошлого года ограничения были сняты, в результате по итогам года импорт из России в Китай составил $114,15 млрд, что на 43,4% больше итогов 2021 года ($146,887 млрд, что на 35,8% больше итогов 2020 года). Экспорт из Китая в России вырос на 12,8%, до $76,12. Положительное сальдо России увеличилось почти в три раза, до $38 млрд. 
 
По данным Reuters, в 2022 году Россия также более чем в два раза увеличила железнодорожный экспорт сжиженных углеводородных газов, или сжиженного нефтяного газа, в Китай. Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин говорили, что к 2024 году страны должны довести объем торговли до $200 млрд в год. По итогам декабря объем импорта из России в Китай составил $8,996 млрд, экспорта из Китая в Россию — $8,808 млрд.
 
Автопром и рынок лизинга так же постепенно перестраивается на китайского производителя. А лизингодатели привлекают клиентов акциями и бонусами. Рынку лизинга пришлось в этом году непросто. Из-за ухода европейских брендов отрасль столкнулась с дефицитом легкого и коммерческого транспорта. Однако, лизингодатели оптимизма не теряют, в материале DK.RU.
Автор: Андрей Широков
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