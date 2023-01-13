«Скоро дойдем до $200 млрд в год»: товарооборот России и Китая бьет рекорды

Китай официально стал главным торговым партнером России. В декабре и январе в Китае ослабили часть антикоронавирусных мер, которые оказывали негативное влияние на торговлю и развитие экономики.

К ноябрю 2022 года Китай стал главным торговым партнером России, однако на тот момент торговлю осложняли коронавирусные ограничения, сообщает Коммерсантъ . В декабре прошлого года ограничения были сняты, в результате по итогам года импорт из России в Китай составил $114,15 млрд, что на 43,4% больше итогов 2021 года ($146,887 млрд, что на 35,8% больше итогов 2020 года). Экспорт из Китая в России вырос на 12,8%, до $76,12. Положительное сальдо России увеличилось почти в три раза, до $38 млрд.

По данным Reuters, в 2022 году Россия также более чем в два раза увеличила железнодорожный экспорт сжиженных углеводородных газов, или сжиженного нефтяного газа, в Китай. Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин говорили, что к 2024 году страны должны довести объем торговли до $200 млрд в год. По итогам декабря объем импорта из России в Китай составил $8,996 млрд, экспорта из Китая в Россию — $8,808 млрд.