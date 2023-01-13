Генеральный директор Apple лишился 40% зарплаты

Профильный комитет Apple при составлении документа о выплатах вознаграждения генеральному директору компании Apple Тиму Куку принимал во внимание отзывы акционеров, деятельность компании и рекомендацию господина Кука скорректировать его вознаграждение в свете полученных откликов. Глава корпорации одобрил решение комитета сократить размер его вознаграждения, признав выдающиеся лидерские качества господина Кука:

Общая намеченная сумма вознаграждения господина Кука в 2023 году составит $49 млн, что более чем на 40% меньше целевого общего вознаграждения в 2022 году.

Как отмечает Bloomberg, это редкий случай, когда топ-менеджер просит снизить себе выплаты. За 2022 год Кук получил вознаграждение от Apple в размере $99,4 млн, в том числе $3 млн базовой заработной платы, около $83 млн — в виде акций компании и премии. Сокращение коснется второй части выплат.

В 2021 году Apple выдала бонусы в виде акций талантливым инженерам, чтобы предотвратить их переход к конкурентам, в том числе к Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России). Размер вознаграждений достигал $180 тыс. Apple также раскрыла выплаты за 2022 год финансовому директору Луке Маэстри, главному юрисконсульту Кейт Адамс, директору по розничным продажам Дейдре О'Брайен и главному операционному директору Джеффу Уильямсу. Всем этим менеджерам в 2022 году выплатили $27 млн, включая зарплату, вознаграждение в виде акций и премии, что немного больше, чем в предыдущем году.