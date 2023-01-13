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Генеральный директор Apple лишился 40% зарплаты

Генеральный директор Apple лишился 40% зарплаты
Иллюстрация: ntv.ru

В следующем году Тим Кук впервые получит за труды $49 млн, что почти вполовину меньше обычного. Глава Apple сам предложил урезать свою зарплату в свете полученных от акционеров откликов.

#НОВОСТИ
Профильный комитет Apple при составлении документа о выплатах вознаграждения генеральному директору компании Apple Тиму Куку принимал во внимание отзывы акционеров, деятельность компании и рекомендацию господина Кука скорректировать его вознаграждение в свете полученных откликов. Глава корпорации одобрил решение комитета сократить размер его вознаграждения, признав выдающиеся лидерские качества господина Кука:
Общая намеченная сумма вознаграждения господина Кука в 2023 году составит $49 млн, что более чем на 40% меньше целевого общего вознаграждения в 2022 году.
Как отмечает Bloomberg, это редкий случай, когда топ-менеджер просит снизить себе выплаты. За 2022 год Кук получил вознаграждение от Apple в размере $99,4 млн, в том числе $3 млн базовой заработной платы, около $83 млн — в виде акций компании и премии. Сокращение коснется второй части выплат.
 
В 2021 году Apple выдала бонусы в виде акций талантливым инженерам, чтобы предотвратить их переход к конкурентам, в том числе к Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России). Размер вознаграждений достигал $180 тыс. Apple также раскрыла выплаты за 2022 год финансовому директору Луке Маэстри, главному юрисконсульту Кейт Адамс, директору по розничным продажам Дейдре О'Брайен и главному операционному директору Джеффу Уильямсу. Всем этим менеджерам в 2022 году выплатили $27 млн, включая зарплату, вознаграждение в виде акций и премии, что немного больше, чем в предыдущем году.
 
Инфляция во всем мире на многолетних максимумах, рассказывал ранее Dk.RU. 2021 год, по данным агентства, стал рекордным по объемам вознаграждений для руководителей компаний. Однако акционеры все реже соглашаются поднимать зарплату: по данным консалтинговой компании Mercer, в 2021 году одновременно был установлен рекорд по числу случаев, когда акционеры отказывали голосовать за увеличение бонусов руководителям компаний. «Чем выше инфляция, тем быстрее цены могут меняться. На фоне инфляции часто происходили катастрофы и катаклизмы, политические изменения». Чем грозит глобальное замедление экономики.

 

Автор: Андрей Широков
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