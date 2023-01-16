Мэрия выдала разрешение на строительство многоэтажек на месте НИИ на Блюхера, 26

В 2021 г. жители микрорайона выступали против этого проекта, они боялись, что «больше не увидят солнца», ведь новые здания будут намного выше уже существующих.

Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоквартирных жилых домов с паркингами на Блюхера, 26. Разрешение было выдано компании «Бруно». ЖК появится на месте пятиэтажного здания, в котором раньше находился Уральский НИИ архитектуры и строительства, сообщает «Ъ-Урал».

Согласно документам, строительство жилых секций и подземных автостоянок будет вестись в три этапа. Разрешение на строительство выдано до 23 декабря 2028 г. По данным сервиса Kartoteka.ru, директором компании «Бруно» является Дмитрий Пятибратов, бенефициарами — «Пик XV» и застройщик «СКМ Девелопмент».

Жилищный фонд проектируемой территории составит 147,2 тыс. кв. м, прирост численности населения — 1 425 человек. В 2021 г. во время общественных обсуждений жители района выступали против данной застройки.

Напомним, они считали, что существующая инфраструктура не выдержит дополнительной нагрузки, а в их домах будет нарушена инсоляция. Высота нынешней застройки квартала в среднем составляет 15 метров. Проектируемый объект в шесть раз выше (более 90 м). Жители микрорайона обращались с письмом в администрацию Екатеринбурга.

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