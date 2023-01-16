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Мэрия выдала разрешение на строительство многоэтажек на месте НИИ на Блюхера, 26

официальная документация проекта
официальная документация проекта. Иллюстрация: DK.RU

В 2021 г. жители микрорайона выступали против этого проекта, они боялись, что «больше не увидят солнца», ведь новые здания будут намного выше уже существующих.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоквартирных жилых домов с паркингами на Блюхера, 26. Разрешение было выдано компании «Бруно». ЖК появится на месте пятиэтажного здания, в котором раньше находился Уральский НИИ архитектуры и строительства, сообщает «Ъ-Урал».

Согласно документам, строительство жилых секций и подземных автостоянок будет вестись в три этапа. Разрешение на строительство выдано до 23 декабря 2028 г. По данным сервиса Kartoteka.ru, директором компании «Бруно» является Дмитрий Пятибратов, бенефициарами — «Пик XV» и застройщик «СКМ Девелопмент».

Жилищный фонд проектируемой территории составит 147,2 тыс. кв. м, прирост численности населения — 1 425 человек. В 2021 г. во время общественных обсуждений жители района выступали против данной застройки.

Напомним, они считали, что существующая инфраструктура не выдержит дополнительной нагрузки, а в их домах будет нарушена инсоляция. Высота нынешней застройки квартала в среднем составляет 15 метров. Проектируемый объект в шесть раз выше (более 90 м). Жители микрорайона обращались с письмом в администрацию Екатеринбурга.

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Автор: Татьяна Юстус
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