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Недострой и офисник с подземным этажом выставили на продажу в Екатеринбурге

недостроенное офисное здание на ул. Энгельса
недостроенное офисное здание на ул. Энгельса. Иллюстрация: Торги.ру

Еще два здания в центре города выставлены на торги. Дома разной высотности на ул. Энгельса и Горького планируется продать до конца месяца.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Два офисных здания, расположенных в центре Екатеринбурга, выставили на продажу. Недостроенное помещение на ул. Энгельса, 8, по данным Торги.ру, продается за 1,113 млрд руб. Покупатель получит 2 549 кв.м. 17-этажной застройки и 3 562 кв.м. земли. Торги продлятся до 26 января 2023 г.

Офисное здание на ул. Горького, 47 площадью 2 417,9 кв. м., имеющее один подземный этаж, продается вместе с газораспределительной системой крышной автономной автоматизированной газовой котельной. Площадь земельного участка — 2661 кв. м. Лот можно купить за 348,1 млн руб., торги продлятся до 24 января 2023 г.

Накануне стало известно, что «TEN девелопмент» купила здание ДОСААФ. Судьба здания, образца советского конструктивизма, неизвестна. Дом на Воеводина, 6, не включенный в перечень объектов культурного наследия, выставляли на продажу несколько раз, снижая цену с 200 млн руб. до 170 млн руб., а потом и до 150 млн руб.

В декабре 2022 г. на торгах за лот боролись две компании — ООО «Спецстрой» и специализированный застройщик «Дом на Воеводина» (структура «TEN девелопмент»). Последний предложил наибольшую цену — 154,5 млн руб.

Также сейчас в городе продают продают бар и особняк в стиле ампир. Как писал DK.RU, бизнес и новые объекты премиальной недвижимости стали продаваться в регионе регулярно.

 

 

Автор: Александра Клименко
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