Mars избавляется от заводов: производство соусов Uncle Ben’s ищет владельца в России

Покупателей на непрофильный актив американского гиганта Mars, завод соусов в Луховицах Московской области, ищут среди производителей продуктов. На границе территории есть своя железнодорожная ветка.

Американская компания Mars, крупный производитель кондитерских изделий, продуктов питания и кормов для домашних животных ищет покупателей на завод соусов в Луховицах Московской области среди производителей продуктов. Актив оценивается продавцом в 370 млн руб, сообщает Коммерсантъ. Комплекс включает производственную линию мощностью 20 тыс. тонн соусов в год, на границе территории есть железнодорожная ветка. Портфель брендов Mars включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M’s, Orbit, Pedigree, Whiskas, однако они в эту сделку не входят.

Предприятие в Луховицах первоначально выпускало супы в асептической упаковке под брендом «Гурмания», но в 2010 г. продукт было решено вывести с рынка, а завод перешел на производство соусов Dolmio и Ben’s Original (ранее Uncle Ben’s). Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный отмечает, что Dolmio и Ben’s Original не обеспечивали существенного объема продаж, направление не приносило Mars значимой прибыли, а создавать новые марки в сегменте с соответствующим уровнем затрат неоправданно.

По данным NielsenIQ, продажи столовых соусов, к которым относятся Dolmio и Ben’s Original, в январе-ноябре 2022 г. в денежном выражении выросли на 21,7% — самыми высокими темпами среди сходных категорий. В натуральном выражении оборот снизился на 2,7%.

В конце 2021 г. Unilever объявил о продаже российского бизнеса по производству соусов, включая фабрику в Туле, бренд «Балтимор» и права на марку Calve в России и СНГ, группе KDV Дениса Штенгелова. По словам одного из источников издания, продажа актива может быть связана с тем, что этот бизнес для Mars в России перестал быть прибыльным. В России Mars управлял десятью фабриками. В 2021 г. выручка ООО «Марс» выросла на 11,4%, до 155,48 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 5,8%, до 17,2 млрд руб.

Для Mars продажа завода в Луховицах по сути относится к реализации «непрофильных активов». При встраивании в крупный холдинг площадка сможет принести дополнительную прибыль, также покупателями могут выступить региональные компании, добавляет инвестбанкир Илья Шумов. Но, отмечает он, быстрой продажи ожидать не стоит. Ранее стало известно о планах американской Kraft Heinz продать российский бизнес детского питания, который также мог не оправдать ожиданий компании.

По данным ежегодного рейтинга самых богатых семей мира Bloomberg, владельцы производителя кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars вошла в десятку. Как рассказывал DK.RU, за прошлый год компания получила $160 млрд (+$18 млрд с 2021 г.).