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Нечего терять: Сбербанк начинает работать на полуострове Крым

Нечего терять: Сбербанк начинает работать на полуострове Крым
Иллюстрация: РИА Новости

Ранее западные государства вводили санкции против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей. Теперь потерявший SWIFT Сбербанк ничем не рискует.

#НОВОСТИ

Сбербанк начинает работать в Крыму: офисы в крупных городах региона будут открыты в первом полугодии 2023 г., сообщила DK.RU пресс-служба банка. В течение этого года будут разворачиваться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка:

Крым долгие годы испытывает санкционное давление. После проведенного в 2014 г. референдума и воссоединения полуострова с Россией Украина и западные государства ввели несколько санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. На фоне этого крупные банки, в том числе Сбер, были вынуждены покинуть регион. Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 г. будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. 

Долгое время на полуострове практически не было крупнейших федеральных торговых сетей, АЗС, операторов сотовой связи. Ключевым банком в регионе выступал РНКБ, который стал частью группы ВТБ, также с прошлого года на полуострове начал работу Промсвязьбанк. 

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил надежду, что офис банка в Севастополе начнет работать уже в первом полугодии. «Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы»,— написал глава Республики Крым Сергей Аксенов у себя в Telegram-канале.

Сделка по присоединению банка «Открытие» к ВТБ и объединению с крымским РНКБ была закрыта в 2022 г., заявил министра финансов Алексей Моисеев. Слияние крымского РНКБ с ВТБ закроет последнему возвращение на ряд зарубежных рынков в связи с санкциями за деятельность в Крыму, который западные страны считают частью Украины, рассказывал DK.RU. Однако Моисеев также добавил, что российское законодательство «не приветствует» действия по исполнению санкций других стран.

Автор: Андрей Широков
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