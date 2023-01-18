В Свердловской области компании открываются активнее, чем закрываются

Смертность российского бизнеса в 2022 г. снизилась до семилетнего минимума. В четверти регионов страны открылось больше компаний, чем было закрыто. Цифры.

В 2022 г. в России было открыто больше бизнесов, чем ликвидировано. Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС сообщает, что в прошедшем году регистрации коммерческих предприятий выросли на 9%, до 242,1 тыс., а число ликвидированных бизнесов снизилось на 25%, до 280,2 тыс. — это минимальные за последние семь лет цифры.

Эксперты отмечают, что статистика открытий и закрытий предприятий за санкционный год в целом повторяет тренд 2021 г., тогда открытия предприятий выросли на 3,9%, а закрытия снизились на 27,4%. Продолжающееся сокращение ликвидаций компаний отражает завершение основного этапа чистки реестра юрлиц от недействующих бизнесов, соответствующую кампанию ФНС начала в 2016 г., после чего юридические лица стали вычеркивать из ЕГРЮЛ в три раза чаще, и число закрытых компаний из года в год стабильно превышало количество открытий новых бизнесов.

Открывались чаще, чем закрывались компании в четверти регионов страны. Максимальная доля запущенных бизнесов относительно ликвидированных отмечена в Калмыкии (209,1%), Тыве (205%), Карачаево-Черкесии (190,7%), Смоленской области (159,6%), Чукотском автономном округе (151,6%), Кабардино-Балкарии (150,9%), Чечне (148%), Омской области (139,3%), Москве (127,3%) и Подмосковье (115,5%).



Наименьшая доля открывшихся предприятий зафиксирована в Воронежской области (39,1% от числа закрытых компаний), Коми (40,8%), Башкортостане (41,1%), Вологодской (41,7%), Ростовской (44,2%), Самарской (45,6%), Брянской (45,7%), Курской (48,2%), Волгоградской (48,5%) и Тамбовской (48,6%) областях.

В Свердловской области, согласно данным, в 2022 г. было открыто 8017 компаний и закрыто 7427. Доля открытых относительно закрытых составляет 107,9%. В 2021 г. было в регионе открыто 7234 компании и закрыто 9819. В целом по УрФО больше открытых, чем закрытых компаний только в Свердловской и Челябинской областях.

Ранее, напомним, DK.RU писал, что в Екатеринбурге закрываются рестораны «Вкусно — и точка». Сотрдников закрывающихся точек фастфуда обещали перераспределить в другие заведения сети.

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