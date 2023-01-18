«Ужасная трагедия»: вся верхушка МВД Украины разбилась на вертолёте возле детского садика

Вертолет 1970-х годов, на котором летел глава МЧС Украины, был снят с эксплуатации в ФРГ и странах Европы за ненадежное крепление винта. Однако очевидцы говорят, что машина загорелась уже в воздухе.

Вертолет, который принадлежал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (МЧС), упал рядом с жилым домом и детским садом в Броварах утром 18 января, пишут Известия. На месте падения машины произошел взрыв и начался пожар. Детей и воспитателей из детского сада эвакуировали.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко говорил, что вертолет летел в одну из горячих точек, всего на его борту было девять человек. При крушении вертолета погибло руководство МВД Украины — министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович, а также их помощники и экипаж вертолета.

«По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается», — сообщил глава Украины Владимир Зеленский. Известно, что в том числе погибли три ребенка. Травмы получили 25 человек, среди них десять детей. «Невыносимая боль», — добавил глава государства. Позже в МВД Украины сообщили, что число погибших выросло до 18 человек, среди них трое детей, передает украинское издание Vesti.

Рухнувший в Броварах вертолет оказался французским Eurocopter EC225 LP Super Puma от Airbus или его аналогом. Предположительно машина принадлежала МЧС Украины. Вертолеты Super Puma были поставлены в Киев в 2018 г. Летательные аппараты созданы в конце 1970-х. Вертолеты этого класса не раз попадали в аварии, а руководство ФРГ даже запретило Ангеле Меркель, на тот момент канцлеру Германии, пользоваться этим средством передвижения из-за его ненадежности.

В украинских СМИ называются две версии падения. Первая — вертолет шел на низкой высоте из-за тумана, и пилот не справился с управлением. Вторая — его сбила собственная же украинская система ПВО. О том, что вертолет загорелся еще в воздухе, сообщает украинское агентство УНН. В МВД Украины среди возможных причин крушения вертолета в Броварах назвали неисправность техники, нарушение правил безопасности и диверсию.

Как ранее рассказывал DK.RU, потери высших чиновников в результате несчастного случая за прошлый год не редкость. Так, 9 ноября стало известно о смерти заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова. Он погиб в городе Геническ в результате ДТП с участием его бронированного автомобиля Lexus.