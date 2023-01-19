Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 18.01
68,66
74,26
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Вице-спикер Госдумы предложила обеспечить сирот жильем за счет уехавших

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова. Иллюстрация: Пресс-служба Госдумы

«Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» На имущество уехавших и граждан «недружественных» стран покушаются для решения жилищного вопроса сирот.

#ЭМИГРАЦИЯ#РЕПРЕССИИ#НОВОСТИ

Имущество россиян, уехавших из страны, предложили использовать, чтобы решить проблему обеспечения жильем детей-сирот. Такое предложение выдвинула вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове.

Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке. Со своей стороны скажем, что мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться, — сказала Кузнецова (цитата по ТАСС).

В России в очереди на жилье стоят 288 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы обеспечить их жильем, требуется около 600 млрд руб. В прошлом году на это было выделено 38 млрд руб.

Конфисковать или нет: как могут пересмотреть базовый запрет УК РФ, действующий 20 лет

Отдельные политики с конца прошлого года говорят о желании конфисковать имущество уехавших россиян, критикующих страну. Часто на эту тему выступает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Впрочем, даже член Совфеда Андрей Клишас называл намерения конфисковать имущество антиконституционными и нерелизуемыми. Впрочем, потом он согласился, что при определенных изменениях в законодательстве это возможно.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бюджет худеет, но силовикам и малоимущим дали триллионы. Что ждет экономику РФ в 2023-мБюджет худеет, но силовикам и малоимущим дали триллионы. Что ждет экономику РФ в 2023-м
  • В Алапаевске в этом году начнут строить завод на 1,2 тыс. рабочих местВ Алапаевске в этом году начнут строить завод на 1,2 тыс. рабочих мест
  • Ешь на 30% меньше, живешь на 30% дольше. Как мы стареем и что может замедлить этот процессЕшь на 30% меньше, живешь на 30% дольше. Как мы стареем и что может замедлить этот процесс
  • Алексею Пьянкову отказано в мобилизацииАлексею Пьянкову отказано в мобилизации
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.