Вице-спикер Госдумы предложила обеспечить сирот жильем за счет уехавших

«Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?» На имущество уехавших и граждан «недружественных» стран покушаются для решения жилищного вопроса сирот.

Имущество россиян, уехавших из страны, предложили использовать, чтобы решить проблему обеспечения жильем детей-сирот. Такое предложение выдвинула вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерове.

Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке. Со своей стороны скажем, что мы не отступим от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьезные шаги и мы не поймем, что эта задача начинает решаться теми темпами, которыми должна решаться, — сказала Кузнецова (цитата по ТАСС).

В России в очереди на жилье стоят 288 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы обеспечить их жильем, требуется около 600 млрд руб. В прошлом году на это было выделено 38 млрд руб.

Конфисковать или нет: как могут пересмотреть базовый запрет УК РФ, действующий 20 лет

Отдельные политики с конца прошлого года говорят о желании конфисковать имущество уехавших россиян, критикующих страну. Часто на эту тему выступает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Впрочем, даже член Совфеда Андрей Клишас называл намерения конфисковать имущество антиконституционными и нерелизуемыми. Впрочем, потом он согласился, что при определенных изменениях в законодательстве это возможно.