«Сумасшедший коллекционер людей». В Екатеринбурге и Сысерти пройдет фестиваль П.П. Бажова

Творчеству писателя посвящается шесть дней января — экскурсии, спектакли, выставки. Интересно, что в этом году на Сказы Бажова с оркестром билетов уже нет. Куда еще можно успеть — читайте далее.

С 24 по 29 января в Екатеринбурге и Сысерти пройдет фестиваль «Бажовские дни», посвященный творчеству и наследию уральского журналиста и писателя Павла Петровича Бажова.

24 января в Музее кукол и детской книги на ул. Пролетарская, 16 в 16.00 открывается выставка «Мужское дело», посвященная образу уральского мастера, созданного писателем.

26 января открывается выставка «Каменный цветок» в фойе камерного театра.

«Это железная выставка в прямом смысле этого слова. Такая авангардная и интересная — сами все увидите. Вход свободный», — рассказала директор объединенного музея «Писатели Урала» Ирина Евдокимова.

27 января, в день рождения П.П. Бажова, запланировано посещение кладбища и возложение цветов у его бюста на Плотинке.

Вечером этого же дня в камерном театре уже традиционно пройдет спектакль по сказам Бажова с оркестром. Но билетов уже нет. Так что приглашаем всех желающих на следующий год, — добавила Ирина Евдокимова.

28 января в 13.00 состоится читка былей, написанных за 10 лет до сказов. Посещение по записи. Запланировано 80 посетителей, 60 уже записались.

25 января в мемориальном доме-музее на Чапаева бажововед и научный секретарь объединенного музея «Писатели Урала» Георгий Григорьев проведет авторскую экскурсию.

«Кроме прочего, мы поговорим о происхождении фантастических образов в творчестве Бажова. Традиционный взгляд предполагает, что это духи природы, богатства ее недр. Но моя версия совершенно другая. Бажова всегда и везде интересовали только люди. Он был сумасшедший коллекционер людей: у него все блокноты были исписаны маленькими биографиями тех, с кем он встречался. В пору журналистской деятельности через него проходили сотни, если не тысячи человеческих историй. Моя версия, что Хозяйка Медной горы и Великий Полоз — это человеческие одержимости, страсти или даже неврозы. Бажов мне кажется скрупулезным исследователем, влюбленным в свой материал и в людей, уральцев», — поделился Георгий Григорьев.

В Сысерти пройдет параллельная программа, посвященная памяти Бажова, в частности, в музее Бажова в Сысерти будет идти экскурсия «Изнанка каменного цветка», где раскрываются подробности жизни и человеческий контекст, который сложился вокруг сюжета этого сказа. Также здесь будет проводится экскурсия-моноспектакль о таком явлении, как народные импровизаторы в литературе. Экскурсия называется «О сказах и сказочниках». Подробнее о программе фестиваля можно узнать на сайте музея писателей Урала.

Напомним, что в этом году в свет вышел граф-роман под редакцией Георгия Григорьева, который стал открытием лета в России. В основу книги легла идея «осовременить» произведения Павла Бажова, донести его Сказы до молодежи через комиксы. Идея уникальная — других комиксов по Бажову в природе нет. Это и стало залогом успеха.

Автор идеи и проекта, по совместительству основатель и режиссер театра «Шарманка» Лариса Абашева поделилась опытом и рассказала пошагово о создании романа.

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