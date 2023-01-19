У «Горы Белой» сменился куратор. Теперь это Дмитрий Ионин

«Гора Белая» — громкий туристический проект, со дня старта которого пошел четвертый год. Его территория по размерам сопоставима с Люксембургом. В 2023 г. из бюджета на него выделят 67 млн руб.

В спортивно-туристическом проекте «Гора Белая» в Свердловской области сменился куратор. Эдуард Россель, первый губернатор региона, экс-сенатор, покинул этот пост, на его место назначен заместитель губернатора Дмитрий Ионин, курирующий вопросы туризма.

«27 декабря наблюдательный совет АНО УК ТРК Свердловской области (бывшее АНО УК Гора Белая) избрал меня председателем», — подтвердил информацию Дмитрий Ионин.

Напомним, «Гора Белая» — это горнолыжный комплекс, который было решено развить до туристического кластера около трех лет назад. Генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области (УК ТРК СО) Леонид Гункевич рассказал DK.RU, что было сделано за это время:

За три года мы проделали большую работу, хотя для обывателя она может быть пока «невидима». Мы завершаем подготовку земельных участков: проведены процедуры по лесоустройству, ООПТ, принят генплан, земельные участки переданы из федеральной собственности в региональную. Заканчиваем проектирование канатной дороги и трасс с инженерной инфраструктурой к ней. Запроектированы сети и автомобильный проезд для средств размещения и СПА-комплекса. Сформирован пул инвесторов из малого и среднего бизнеса, которые смогут приступить к строительству, как только к участкам будут подведены сети

В этом году на развитие комплекса будет выделено 67 млн руб., рассказал Дмитрий Ионин. Ранее мы сообщали, что в первом чтении законопроекта о бюджете планировалось направить на данный проект только 1 млн руб.

«Это типичная ситуация. В прошлом году в это время было почти так же: тогда в проекте бюджета нам вообще ничего не выделяли, но в окончательной редакции бюджета мы получили финансирование. Необходимые суммы мы, конечно, не получаем уже три года. Но проект точно не останавливается», — прокомментировал тогда ситуацию Леонид Гункевич.

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