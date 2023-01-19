«Урал до сих пор — опорнейший край державы». Эдуард Россель о Ельцине, СВО и туризме

«Без Свердловской области у нас была бы совсем другая Россия. У наших предприятий исключительный потенциал. Мы можем сами обеспечивать себя всем необходимым», — считает первый губернатор региона.

В день образования Свердловской области Эдуард Россель встретился со студентами Уральского института управления РАНХиГС. Он отвечал на вопросы слушателей более трех часов. Будущих госслужащих интересовало, как регион развивался на стыке XX-XXI веков и как маститый политик оценивает его перспективы сейчас. Фактически внутривузовское мероприятие несколько дней активно обсуждалось в соцсетях и даже в федеральных СМИ.

DK.RU приводит самые интересные фрагменты резонансного выступления Эдуарда Росселя: о прошлом, настоящем и будущем.

О трех шагах по спасению экономики в 1990-е гг.

— Возглавить Свердловский облисполком мне предложили директора ведущих предприятий. Они понимали, что многое будет зависеть от того, кто возьмет на себя смелость встать у руля в это непростое время. Я согласился не сразу, потому что понимал, что за моей спиной будут миллионы человек. Но мне было принципиально важно сохранить Свердловскую область, которую тогда время всячески пытались развалить.

В стране провозгласили переход к рыночной экономике, но он был только на словах. В государстве была полная неуправляемость. Был ликвидирован Госплан, и предприятия лишились госзаказов. Ликвидировали Госснаб, Свердловскую область открепили от программы обеспечения продуктами. Полки магазинов были пустыми: сначала там были только трехлитровые банки с огурцами и помидорами, но потом исчезли и они. Мы двигались в голод.

Развитию нашей экономики мешало то, что Свердловск был закрытым городом. Когда к нам на Уралмашзавод приехал Михаил Сергеевич Горбачев , я вызвался выступить на заседании и поставил вопрос о том, что город нужно открыть, чтобы заниматься рыночной экономикой. Горбачев инициативу поддержал. После того как Совет министров выпустил постановление, я собрал директоров предприятий и мы договорились, что 50% от экспортной выручки они оставляют у себя на заводе, а еще 50% — отдают в бюджет области на приобретение продуктов, лекарств и товаров первой необходимости.

приехал , я вызвался выступить на заседании и поставил вопрос о том, что город нужно открыть, чтобы заниматься рыночной экономикой. Горбачев инициативу поддержал. После того как Совет министров выпустил постановление, я собрал директоров предприятий и мы договорились, что 50% от экспортной выручки они оставляют у себя на заводе, а еще 50% — отдают в бюджет области на приобретение продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Второй важный шаг был связан с питанием. Я предложил облисполкому, чтобы все сельскохозяйственные предприятия платили налоги продукцией: мясом, молоком, овощами. Так мы создали продовольственный фонд и выпустили карточки, чтобы человек каждый день мог что-то получать.

И третье решение, которое нас серьезно выручило в те годы — бесплатная раздача земельных участков людям. На момент принятия решения в Свердловской области было только 140 тыс. садов, за полтора месяца их количество выросло до 750 тыс. В первое же лето все посадили овощи. Если у вас сейчас есть сады — ни в коем случае не бросайте их. А те, кто ими до сих пор не обзавелся — приобретите. Как показала история, произойти может все что угодно. И это будет для вас большим подспорьем.

Об Уралвагонзаводе и промышленном потенциале

— Приватизация, которая началась в это время, усугубила ситуацию. Голодным людям раздавали ваучеры, а те, кто пошустрее, брали кредиты и их выкупали. Так народ потерял собственность. Я не мог идти против федерального закона о приватизации, наши действия контролировала прокуратура. И я решил: если ты не можешь победить бандитов — нужно их возглавить.

Я обращался к немцам с просьбой подготовить план приватизации Уралмашзавода. Они сказали, что для этого потребуется полтора года. В итоге мы взялись за эту работу самостоятельно и сумели сохранить завод. Сейчас он замечательно работает.

По судьбе Уралвагонзавода, который находился на грани закрытия, я консультировался с Анатолием Чубайсом, который в тот момент возглавлял комитет по управлению госимуществом и был идеологом приватизации. Я объясняю ему: на заводе 60 тыс. рабочих, заказов нет, что делать? А он говорит: Уралвагонзавод нам не нужен, танки мы купим в Израиле, а вагоны — в Китае. Больше с Чубайсом я не встречался. Это вредитель, которого надо было судить.

Чтобы сохранить технологию и производство комплектующих, которые поставляются со сторонних организаций, УВЗ необходимо в год выпускать 150 танков. Тогда я договорился с министром обороны, и он поручил провести технологическую реконструкцию и совершенствование Т-72. Параллельно мы проектировали танки Т-90 и Т-95.

От Т-90 Минобороны отказалось. Тогда я привез на завод Президента Ельцина, принудил его залезть в этот танк. Главный конструктор рассказал ему о его перспективах, и Ельцин поручил поставить его на вооружение. Еще мы сделали танк Т-95, но его время на Украине еще не пришло. Презентация на поле боя будет трагедией для противника.

Если вы следите за ходом СВО, вы знаете, что Россия воюет оружием, которое производится у нас в регионе. Раньше мы демонстрировали его на выставке вооружений на полигоне Старатель, потом выставку забрали в Подмосковье. Сейчас я занимаюсь вопросом создания на месте этого полигона центра по подготовке снайперов. Потому что в стране нет полигона таких размеров.

Урал до сих пор — опорнейший край державы. Я не представляю себе Россию без Свердловской области, это была бы совсем другая страна. У нас бесконечные перспективы в силу многопрофильности наших предприятий. Накоплен высочайший интеллектуальный потенциал. Сейчас мы закупаем большое количество продукции в других государствах. А можно взять список в таможне и дать поручение нашим предприятиям — они смогут обеспечить нас всем необходимым.

Об эффекте от развития туризма

— Мы обладаем исключительным потенциалом и можем зарабатывать миллиарды долларов на туризме. У нас осталось наследие Строгановых, Демидовых. В городах и поселках Свердловской области Демидовы построили 31 завод — в то время как в других регионах, в основном, по 1-2 предприятия. Многие из них сохранились. Например, Нижнетагильский металлургический комбинат был создан на базе завода им. Куйбышева, основанного еще династией Демидовых в 1725 г.

Я предложил Евгению Владимировичу Куйвашеву создать кластер «Демидовские маршруты». До недавнего времени я был председателем наблюдательного совета кластера «Гора Белая», и после создания нового кластера я буду его президентом. Мы будем изучать все музеи, связанные с Демидовыми, заниматься оцифровкой и публикацией материалов, чтобы люди могли ознакомиться с ними и посетить музеи. Я думаю, мы разработаем программу, потом я соберу туристические фирмы и расскажу, как понимаю туризм в Свердловской области.

Маршруты могут быть разными — включать Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, село Чусовое. Кстати там Акинфий Никитич запустил плотину и построил прямую дорогу на Верхний Тагил через Кировград и Невьянск. Я поручил подготовить проект для восстановления этой дороги. Тогда, во-первых, фуры, которые идут на север через Пермский тракт, смогут сократить свой путь на 180 км. А во-вторых, в Чусовом появится необходимость создать ремонтную базу, гостиницу, объекты питания. И село будет жить.

О бюджетной самостоятельности и опасности объединения регионов

— В 1990-е гг. бюджет области составлял 19 млрд руб. Сейчас он приближается к 400 млрд руб. И сегодня в виде трансфертов муниципалитеты получают 100 млрд руб. Раньше мы не могли выделять им столько денег. Но чем больше бюджет — тем тяжелее работать, потому что ты берешься за более серьезные проблемы, на которые раньше не обращал внимания из-за недостаточного финансирования.

Есть другая важная проблема. В дореволюционной России императоры брали с губерний налог в размере 10%, а остальные деньги оставляли. Сейчас у регионов забирают по 60, а то и по 70%. В итоге из 89 субъектов РФ, бюджетно-достаточных — всего 12-14 штук. Свердловская область остается бюджетно-достаточной, как бы ее ни обирали, мы можем жить полностью на свои налоговые поступления.

Не думаю, что эту проблему дотационных регионов может решить повышение ответственности губернаторов за наполняемость бюджета. У них и так сейчас столько показателей эффективности, что любого можно снять с работы в два счета.

Рациональное зерно в объединении самодостаточных регионов с дотационными, конечно, есть. Они могут формировать общий бюджет. Однако в объединении могут быть и другие плюсы. Я раньше всерьез задумывался о том, что нужно присоединить к Свердловской области Курганскую. Это сельскохозяйственный регион, а у нас есть определенные проблемы с сельским хозяйством. Мы можем выращивать зерно, но его себестоимость выше, чем в Челябинской и Курганской областях, и если мы хотим удержать наш птицепром — мы на эти вызовы должны реагировать.

Другое дело, если укрупнять регионы — возникает опасность распада России. Когда конгломерации будут огромными и самодостаточными, появятся лидеры, которые захотят быть президентами на своей земле. Поэтому я бы не стал заниматься этим делом.

О переименовании области и переносе столицы РФ

— Не вижу проблемы в том, что город Свердловск стал Екатеринбургом, а область осталась Свердловской. У нас уже была Екатеринбургская область, Уральский край, мы все это проходили. Безусловно, Яков Свердлов был тонким политиком и интеллектуальным человеком. Он много работал и многое сделал. То, что наша область носит его имя, только подчеркивает нашу значимость.

Действительно, стоит вопрос переноса столицы России. Как я смотрю на идею перенести ее в Екатеринбург? Не дай Бог! Думаю, для этого лучше подходит Новосибирск, поскольку находится дальше от государственной границы.

Владимир Владимирович Путин совершенно прав в том, что сейчас стоит вопрос существования Российской Федерации. И мы должны его всячески поддерживать в проведении СВО. Если бы Украина вошла в НАТО, военные базы стояли бы на границе с Ростовской областью. Атомная ракета летит до Москвы пять минут (вы глаза не протрете), до Санкт-Петербурга — минуту, до Калининграда — минуту.

Об отношении к Борису Ельцину

— Для меня есть два Ельцина. Первый — секретарь обкома партии — удивительный, редчайший человек. В годы его работы на этой должности Свердловская область сделала существенный рывок в развитии. Развивались предприятия, строились садики, больницы, новые дороги.

Сейчас премьер Мишустин с гордостью говорит, что в 2022 г. в России построили 1,2 тыс. км дорог. А Главсредуралстрой в одной только Свердловской области каждый год строил 1 тыс. км дорог в асфальтовом исполнении и еще 1 тыс. км в грунтовом. С точки зрения того периода это был сильнейший руководитель. И уже тогда было понятно, что у него есть серьезные намерения для карьерного роста.

Если говорить о роли Ельцина как президента, хочу отметить, что в рыночной экономике он не понимал ничего. Хотя в государственной экономике разбирался. Он сам мне в этом признался, поэтому я могу спокойно об этом говорить. Им руководили Гайдар, Чубайс, Бурбулис, а он их слушал. Он поддержал программу реформирования экономики Явлинского за 300 дней. Но чтобы провести реформы в таком большом государстве, необходимы десятки, а то и сотни лет!

Он предлагал мне стать председателем правительства России. Я отказался. Но, несмотря на это, доверие у него ко мне было огромным. Например, он поручал мне вывезти резервный состав Совета Министров, который возглавлял наш земляк Олег Иванович Лобов. Я привез их сюда и устроил все лучшим образом. Через два часа все губернаторы знали, что центр управления Россией находится в Свердловской области.

При Ельцине развалился Советский Союз. Хотя секретари обкомов партии были настроены его сохранить, и россияне на референдумах проголосовали, что хотят сохранить государство. Была проигнорирована основная норма Конституции — о том, что носителем власти является народ. Хотя Ельцин мог сохранить Союз, развал Союза — это его вина. Он также допустил ошибку, когда отдал Крым и Севастополь Украине. И этот крест достался Владимиру Владимировичу.

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