«Чебурашка» спас ТРЦ и кинотеатры, а вот импорта как не было, так и нет

Трафик посетителей в ТРЦ с каждым годом снижается. Поддерживать его на плаву удается за счет кинотеатров. Зарубежные бренды постепенно замещаются российскими.

В 2022 г. Mall Index (отражает изменение количества посетителей на единицу арендопригодной площади) в торговых центрах Екатеринбурга упал на 14 % по сравнению с 2021 г. А относительно 2019 г. этот показатель стал ниже на 28%, сообщает ЕАН.

Челябинская торговля, на удивление, упала меньше. Mall Index ТЦ Челябинска в 2022 г. был ниже 2021 г. на 9%, а 2019-го — на 24%. Как рассказал руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев, в течение большей части ушедшего года на настроения покупателей продолжали влиять стремление к экономии и снижение ассортимента магазинов в торговых центрах из-за ухода зарубежных брендов. И действительно, из России ушло не менее 20 брендов масс-маркета, их магазины и были основными арендаторами в ТРЦ.

Иные зарубежные бренды так и не стали полноценными участниками торговли. Ранее ЕАН со ссылкой на директора центров «Гринвич» и «Пассаж» Дмитрия Сарапульцева рассказывал, что проблема ухода иностранных брендов постепенно решается, их заменяют российские, которые занимают больше площадей в ТРЦ.

А вот импорта как не было, так и нет: ни турецкого, ни китайского, ни индийского — неинтересны мы им, к сожалению, — сказал Дмитрий Сарапульцев.

В новогодние каникулы хорошим источником трафика стали кинотеатры внутри ТРЦ. Кассовые сборы кинотеатров Екатеринбурга с 1 по 11 января 2023 г. составили 68,8 млн руб. По данным ЕАИС (Единой автоматизированной информационной системы), каникулы удались за счет фильма «Чебурашка». С начала года его в Екатеринбурге посмотрели 141,7 тыс. человек на 1,7 тыс. сеансах. Средние сборы за сеанс составили 24,4 тыс. руб., средняя посещаемость сеанса — 80 человек.

Напомним, что ранее эксперты обращали внимание на такой показатель, как процент пустующих площадей в ТРЦ. В этом году он увеличился — также в связи с уходом иностранных брендов. По словам экспертов, в екатеринбургских ТРЦ пустует до 18% торговых площадей. Об этом сообщила президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Валерия Козлова.

По ее словам, в первую очередь пострадали самые крупные торговые центры. Ситуация с наполняемостью небольших площадок улучшилась. Например, в ТЦ «Европа» на сегодняшний день свободно около 3% площадей, а в Veer Mall — 23%.

Валерия Козлова отметила, что 37,5% зарубежных компаний, арендующих площади в ТЦ, приостановили деятельность в России, 34,4% прекратили ее, 28,1% проводят реструктуризацию. При этом процесс ухода иностранных брендов с российского рынка и реструктуризация бизнеса еще не завершены, они продолжатся в следующем году.

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