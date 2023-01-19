Администрация Екатеринбурга получила разрешение на снос двух зданий в центре города

Здания находятся на улице Шейнкмана. На их месте должна появиться школа. Застройщиком выступает мэрия, техническим заказчиком — МУП «Управление капитального строительства города Екатеринбурга».

Администрация Екатеринбурга получила положительное заключение государственной экспертизы на снос двух объектов в центре города за торговым центром Architector. Речь идет о зданиях на ул. Шейнкмана, 46 и 52а, сообщает «Ъ-Урал».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, территорию на Шейнкмана расчищают под строительство школы.

«Данный участок предусматривает строительство нового здания школы. Снос существующих построек, расположенных на земельном участке является подготовительным этапом. Непосредственно возможность выполнения работ будет рассмотрена после получения положительного заключения государственной экспертизы на весь проект»,— прокомментировали в мэрии.

Как указано в Едином государственном реестре заключений, застройщиком выступает мэрия, техническим заказчиком — МУП «Управление капитального строительства города Екатеринбурга».

В подготовке проектной документации участвовала компания «Атомстройкомплекс». В 2019 г. глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев говорил, что на данном месте может появиться здание начальных классов гимназии №5.

Напомним, что администрация также занимается сносом зданий на улице Татищева для расширения дороги. Проект связан со сносом десяти домов, демонтажем части жилой пятиэтажки и сужением парковой зоны.

Однако некоторые жители отказались покидать свои дома. На заседании комиссии гордумы по муниципальной собственности рассказал вице-мэр Владимир Гейко заявил, что «выкупать улицу Татищева» мэрия будет по решению судов.

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