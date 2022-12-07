Снос небоскреба в центре города, распродажа недвижимости и скидки на жилье

Продавцы вторичных квартир долго играли в догонялки с девелоперами и повышали цены, но ситуация меняется. При этом в продажу поступает не только жилье, но и интересные коммерческие объекты.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Свердловский бизнес будет больше строить вскладчину с государством

На форуме стратегического развития «Города России 2030» в Екатеринбурге обсудили перспективы использования механизма государственно-частного партнерства для строительства объектов инфраструктуры и промышленности. Организатором стратегической сессии выступил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей. За первые 9 месяцев 2022 г. в России заключено 3724 концессионных соглашений в сфере инфраструктуры, общий объем инвестиций составил 5,5 трлн руб., из которых 4 трлн — частные вложения.

Интерес к альтернативному способу финансирования значимых проектов растет: по мнению участников сессии, одной из причин этого стали новые вызовы, которые экономика России получила в 2022 г. Участие частного капитала позволяет реализовывать проекты, на которые не предусмотрены средства в бюджете.

Больше всего нас интересуют инициативы по строительству в рамках ГЧП объектов социальной инфраструктуры — школ, садиков, физкультурно-оздоровительных комплексов, которых не хватает во многих районах города. Мы составили перечень объектов, которые необходимы городу в первую очередь — в 2023 г. готовы рассмотреть до 10 инициатив по строительству школ в рамках концессионных соглашений, — отметил Алексей Прядеин, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга.

Напомним, с первой инициативой по строительству школы в рамках ГЧП выступил один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга «Атомстройкомплекс». Торжественная церемония старта строительства школы №41 на ул. Котельникова состоялась в октябре. По условиям соглашения, «Атомстройкомплекс» выполнит работы по строительству, а также в течение десяти лет будет эксплуатировать объект.

Мы нацелены на комплексное развитие нашего города, когда в районах своевременно обновляется не только жилье, но и вся необходимая инфраструктура, без которой немыслима комфортная, безопасная жизнь, — подчеркнул Валерий Ананьев, глава компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП. – В этом одинаково заинтересованы все — и власть, и бизнес, и жители. Только объединяя усилия мы можем достичь этой цели, обеспечить нашему городу устойчивое развитие и экономический рост.

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Промзону в Екатеринбурге отдадут под КРТ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о комплексном развитии территории нежилой застройки на ул. Черкасской. Под нее планируют отдать участок площадью 1,35 га. Здесь могут появиться жилые объекты как среднеэтажной, так и многоэтажной застройки — предел по количеству этажей не установлен. Проект должен быть реализован в течение пяти лет с момента заключения договора о КРТ.

Плотность населения должна составить не более 846 чел. на гектар. Следовательно, после реновации на этой территории смогут проживать около 1 тыс. чел. В документах, опубликованных на сайте мэрии, указано, что застройщик должен будет обеспечить 224 парковочных места для жилой застройки. Если на территории, подлежащей КРТ, потребуется строительство детского сада, этим будут заниматься местные органы власти.

Участок под КРТ находится недалеко от развязки на Гурзуфской-Серафимы Дерябиной, напротив мусульманского кладбища. В настоящий момент в границах участка находятся шесть зданий, которые будущему застройщику жилья предстоит демонтировать. В их числе два автосалона — «Прайм авто» и «Селект Авто», который реализует автомобили с пробегом, а также здания автомастерских.

Ранее DK.RU также писал, что на окраине Екатеринбурга отдают под застройку земли у мечети. Два участка, позволяющие строить самые разные объекты, сданы в аренду на семь лет компании «Атлас Девелопмент». Что именно будет построено на этой территории — не уточняется.

Головные здания банков и лесокомбинат. Что еще можно купить в Екатеринбурге?

В Екатеринбурге продают головные здания двух банков, железнодорожный комплекс и лесозаготовительный комбинат. Офис банка «Нейва», ликвидированного в 2021 г., выставлен на торги в третий раз. Это семиэтажное здание на ул. Чапаева стоимостью 275,4 млн руб., общей площадью 3,7 тыс. кв. м, сообщает «Ъ-Урал».

Напомним, что в этом году на продажу свое головное здание в Екатеринбурге выставил и Сбербанк: стоимость объекта на ул. Малышева соразмерна зданию «Нейвы» — 265 млн руб. Продавец выдвигает покупателю особое условие — передать помещения на первом этаже в обратную аренду продавцу на 10 лет.

Также на Среднем Урале можно приобрести крупный бизнес. Так, под Екатеринбургом выставили на продажу целый железнодорожный комплекс. Соответствующее объявление появилось на Avito 30 ноября. Площадь объекта — 4,9 га, он стоит 75 млн руб. Использовать его предлагается для логистики. Комплекс расположен между Свердловской железной дорогой и Новомосковским трактом, у него есть 1,7 километра собственных железнодорожных путей.

В ноябре в Свердловской области также выставили на продажу лесопромышленный комбинат. Он стоит 800 млн руб., сообщает E1.RU. Комбинат называют уникальным для всей страны производственным комплексом. Он выпускает древесный уголь, смолу и пиломатериалы, а также оказывает услуги спецтехники, услуги по транспортировке и даже производит тепловую энергию.

В Екатеринбурге построят офтальмологическую клинику для детей

Детская офтальмологическая поликлиника Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» общей площадью порядка 1000 кв. м появится на бульваре Семихатова в Академическом районе Екатеринбурга. Медучреждение будет строить компания «Атомстройкомплекс» в рамках четвертой очереди жилого квартала «Балтийский». Сейчас проект планировки территории проходит общественные обсуждения, по итогам которых АТОМ приступит к проектированию объекта. Начать строительство компания рассчитывает летом 2023 г., завершить проект — в 2025 г.

У нас большой опыт работы по госконтрактам. В качестве партнеров власти мы проектируем и строим уникальные объекты — медицинские, образовательные, спортивные учреждения. Этот опыт позволяет нам фактически «под ключ» готовить помещения со сложными техническими требованиями для размещения клиник и других специализированных предприятий в новых районах, где высока потребность в современных качественных услугах. В Академическом районе много семей с детьми, поэтому выше, чем в ряде других районов города, есть запрос на услуги для детей, — говорит директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

В компании добавляют: сотрудничество АТОМа и Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» продолжается с 2008 г. Уральский девелопер успешно реконструировал действующий стационар на ул. Бардина, построил отделение охраны детского зрения на ул. Мичурина, центр рефракционно-лазерной хирургии на ул. Ясной. В ноябре 2022 г. состоялось торжественное открытие консультативно-диагностической поликлиники МНТК «Микрохирургия глаза» на ул. Радищева в многофункциональном комплексе «Свобода Residence».

Продавцы «вторички» бросили играть в догонялки с девелоперами

Объем предложения на вторичном рынке Екатеринбурга медленно снижается. Однако в районах со значительным объемом строительства, таких как Академический и Солнечный, фиксируется заметный рост. Возможно, владельцам квартир в этих локациях придется «подвинуться» по цене, поскольку девелоперы анонсируют скидки для покупателей.

До последнего времени продавцы вторичных квартир в этих районах играли в догонялки с девелоперами и активно повышали цены. Но ситуация меняется. Девелоперы перешли к скидкам, а квартир в соседних домах становится все больше, — констатирует руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов, глава аналитического отдела УПН Михаил Хорьков в публикации в Телеграм-канале REBURG-EKB.

Одна из особенностей вторичного рынка жилья в Екатеринбурге — большое число «молодых» квартир:

около 7% объектов были построены в 2021 и в 2022 гг. Среди них много «инвестиционных квартир»;

каждая десятая квартира не старше 3 лет. Основу этого предложения составляют 1-комнатные квартиры и студии;

почти треть всего предложения формируют квартиры после 2010 г. постройки.

Михаил Хорьков отмечает, что на фоне не очень большого выбора на вторичном рынке объем предложения в новостройках растет: в октябре число нереализованных квартир на нем превысило отметку в 37 тыс. и продолжило расти в ноябре, обновляя исторические максимумы. Число сделок на рынке новостроек снижается: в октябре по ДДУ было приобретено порядка 1200 объектов — примерно на треть меньше, чем в сентябре 2022 г., и на 45% меньше, чем в октябре 2021 г.

Ранее Михаил Хорьков сообщил, что цены на квартиры в Екатеринбурге остаются стабильными. Ни о каких массовых дисконтах, которые сейчас фиксируют в Москве, речи нет.

В центре Екатеринбурга снесут небоскреб

Недостроенный небоскреб «Призма» в центре Екатеринбурга снесут по требованию мэрии. Демонтировать здание, стоящее неподалеку от железнодорожного вокзала с 2004 г., будет та же компания, что и возводила его. Сделать это нужно в течение двух с половиной лет, постановил арбитраж.

Возложить обязанность на ООО «Торгово-выставочный центр «Европейский», ООО «СтройИнвест 2007», ООО «УСКН» высотную часть здания торгово-выставочного центра с 36 по 8 этаж снести; остальную часть здания снести или привести в соответствие с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности, — говорится в решении суда.

ООО «ТВЦ «Европейский», согласно данным сервиса проверки контрагентов, банкрот с 2018 г., в компании работает конкурсный управляющий. На конец 2021 г. у компании не было прибыли, чистый убыток составлял 46 тыс. руб.

Напомним, в скором времени в Екатеринбурге появится новый небоскреб, возможно, с водопадом.

На Урале построят новый курорт для екатеринбуржцев и тюменцев

Курорт «Тали-Бали» появится на территории Талицкого городского округа на площадке в 140 тыс. кв. м. Рядом с ним расположено месторождение минеральных вод, характеристики и лечебные свойства которого были подтверждены.

Как пишет издание «Моменты» со ссылкой на владельца «Тали-Бали» Андрея Сентябова, гостям курорта будут доступны бассейны: гидромассажный, пивной и с морской водой, а также флоатинг, бани и криосауна. На территории комплекса можно будет сходить на массаж, ретриты или пострелять из лука. Инвестор рассчитывает, что площадка станет точкой притяжения для жителей Екатеринбурга и Тюмени, между которыми находится этот комплекс.

Сейчас вопрос запуска отложен, но я думаю, что уже в феврале мы сможем приступить к строительству, — заверил Андрей Сентябов.

Точные сроки реализации проекта пока не сообщаются. Но ожидается, что его строительство могут закончить в 2024 г.

Отметим, это не первый подобный проект в Свердловской области. Сейчас в регионе свою сеть развивает компания Baden Family: уже работают комплексы в Реже и на Уктусе, ведется строительство терм на Таватуе. Кроме этого, между Екатеринбургом и Тюменью работает крупный термальный комплекс «Акварель» в Туринске.

Ранее DK.RU также писал о том, что на крыше БЦ «Высоцкий» в этом году заработал бассейн под открытым небом, в котором можно купаться в любую погоду — температуру воды будут поддерживать на уровне +30-31°, а зимой — до +46°.

Уральский строительный гигант получил звание «Надежный застройщик России»

В Санкт-Петербурге наградили лучшие строительные компании страны, возводящие многоквартирные жилые дома. Всероссийский саммит «Надежный застройщик России» с 2014 г. отмечает предприятия, которые неукоснительно соблюдают законные права и интересы участников долевого строительства, золотым знаком. Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» в очередной раз стал обладателем престижной награды, сообщили в компании.

Мы дорожим своей репутацией надежного застройщика. Согласно опросам покупателей, надежность и качество строительства нашей компании для большинства уральцев является ключевым критерием при выборе жилья, — комментирует Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс». — Ежегодно наша компания входит в тройку лидеров в Екатеринбурге по объему ввода жилья. Сейчас у нас в работе более десятка проектов по строительству жилых домов в разных районах города. Соблюдение качества и сроков строительства — наш приоритет.

В АТОМе подчеркивают: девелопер не только соблюдает сроки строительства своих жилых домов, но и является партнером правительства Свердловской области в работе по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. В 2020 г. компания завершила за обанкротившейся компанией строительство долгостроя в центре города, передав больше пятидесяти квартир обманутым дольщикам. Ранее застройщик также участвовал в решении вопросов пострадавших дольщиков Екатеринбурга, Арамили и поселка Светлый Свердловской области. В 2016 г. «Атомстройкомплекс» спроектировал и построил отдельный дом для граждан, числящихся в областном реестре обманутых дольщиков.

В Екатеринбурге продают ТРЦ «Алатырь»

Выставлена на продажу доля в размере 100% уставного капитала ООО, владеющего ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. Объявление появилось на портале аукционного дома «ТОРГИ-РУ». Реализовать объект намерены до 12 декабря текущего года.

Сообщается, что общая площадь объекта составляет 73,4 тыс. кв. м. В состав лота входят нежилые помещения на 1-9 этажах и в подвале здания, а также право аренды земельного участка на 12,6 тыс. кв. м. Стоимость объекта — 1,75 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что в отношении компании «Амбер», которая владела ТРЦ на ул. Малышева, было открыто конкурсное производство. Ее признали банкротом после того, как Газпромбанк обратился в суд из-за долга компании в 3,9 млрд руб. Речь идет о кредите, который компания получила в 2013 г. для погашения обязательств перед Райффайзенбанком, который кредитовал строительство «Алатыря».

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Проект на полтора миллиарда. Новый резидент «Титановой долины» будет делать тротуарную плитку

Компания «Выбор-КСМ Екатеринбург», учредителем которой выступает холдинг «Партнер», была включена в реестр резидентов ОЭЗ «Титановая долина» в начале ноября. Она планирует запустить в 2024 г. производство элементов благоустройства. На предприятии будут выпускать 23 вида тротуарной плиты, три вида бордюров, а также газонную решетку. У изделий может быть шесть типов поверхности и 29 цветовых гамм.

Как сообщили в пресс-службе «Титановой долины», объем инвестиций в проект составит более 1,4 млрд руб. Будет создано 80 новых рабочих мест. Мощность предприятия превысит 900 тыс. кв. м изделий в год.

Ранее DK.RU писал, что «Титановая долина» реализует ряд проектов, направленных на то, чтобы взаимодействие бизнеса и социальной среды было организованным, отвечало потребностям не только компаний-резидентов, но и местных жителей. В частности, такие проекты позволяют подобрать персонал на предприятия, которые работают в ОЭЗ.

Уральский девелопер взял престижный приз за архитектуру

Девелопер «Атомстройкомплекс» получил диплом Союза архитекторов России на национальном фестивале «Зодчество-2022». Награда досталась застройщику в номинации «Многоквартирные жилые здания» за реализованный проект — новый квартал, построенный в составе ЖК «Северное сияние». Это один из самых масштабных проектов по развитию застроенных территорий в портфеле уральского застройщика: с 2012 г. компания планомерно расселяет ветхие и аварийные двухэтажные дома в районе метро «Уралмаш» и возводит на их месте современные жилые кварталы, формируя комфортную городскую среду. На текущий момент расселено 23 многоквартирных дома общей площадью более 13,5 тыс. кв. м, сообщили в АТОМе.

Известно, что над архитектурой новой очереди работал проектный институт «Атомстройкомплекс» в партнерстве с бюро «Гордеев-Демидов». Специалисты сохранили в проекте исторический ритм застройки Уралмаша, для которой характерна объемная и богатая архитектура, а также продолжили новый масштаб высотности, заданный предыдущими очередями «Северного сияния».

Отметим, что ЖК «Северное сияние» является бестселлером компании «Атомстройкомплекс». Как отмечают специалисты отдела продаж застройщика, большую часть покупателей составляют жители микрорайона Уралмаш, которые заинтересованы в улучшении качества жилья, но намерены остаться жить в любимом районе.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»