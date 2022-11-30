«Превратят в склад для маркетплейса»: каждый второй ТЦ находится под угрозой закрытия

В уязвимом положении и районные моллы, которые жили хорошо из-за своего удобного расположения. Лидером отрицательного роста стал Санкт-Петербург, где продается каждый второй ТЦ города.

Посещаемость ТЦ снизилась до 20%, а обороты могут упасть на 35–45%, рассказал президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и Йармарка Александр Перемятов. Сейчас в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее 200 торговых центров. В обозримом будущем к ним могут прибавиться еще 70–100 объектов, пишут Известия. Если такие площадки не смогут обновить свою концепцию, их ожидает закрытие — на их месте, вероятнее всего, появится новое жилье:

Действительно, каждый второй ТЦ находится в зоне риска из-за высокой закредитованности: торговые центры на строительство берут кредиты у банков, а потом выплачивают их довольно долго. Фактически сегодня каждый второй ТЦ под угрозой. Я исхожу из того, что в каждой локации есть как минимум два конкурирующих молла. Рано или поздно один из них возьмет лидирующие позиции и начнет перетягивать сначала трафик, потом арендаторов, потом прибыль, способствуя банкротству конкурента.

Эту точку зрения разделяет и создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. По его мнению, под ударом могут находиться три из четырех моллов — останутся только ключевые крупные игроки, которые и стянут на себя весь трафик. По данным консалтинговой компании Nikoliers, доля иностранных ритейлеров «на паузе» в столичных торговых объектах доходит до 30%. При переходе порога в 30% пустых площадей в молле начинается неминуемое «скатывание в банкротную яму», считает Александр Перемятов.

Раньше процесс банкротства ТЦ шел очень медленно, практически всегда удавалось найти нового собственника, но сейчас продать такие активы вряд ли получится быстро и выгодно. Некоторые объекты сейчас продаются не с первых торгов. С января по октябрь 2022 г. объем предложения ТЦ с площадью от 10 тыс. кв. м и больше по всей России вырос примерно на 14%. Лидером стал Санкт-Петербург, где за год количество объектов на продажу выросло примерно на 50%. По информации аналитиков портала DA, ТЦ активно продают и в Москве, Красноярске, Череповце, Уфе. На портале сегодня выставлено свыше 20 моллов стоимостью от 1 млрд руб. до 8,3 млрд руб., цены сильно разнятся.

«Мы видим интерес со стороны покупателей к торговой и коммерческой недвижимости. Но инвесторам сейчас нужно больше времени для принятия решения, так как на рынок сильно повлиял период пандемии, а также влияет общая волатильность рынка», — отметили в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст». Дальнейшая судьба обанкротившихся моллов будет зависеть от того, в какие руки они попадут, сказал член президиума РСТЦ Дмитрий Москаленко:

Хорошо для ТЦ перейти к другому девелоперу — с деньгами, который сможет реанимировать объект. Например, изменить концепцию, поменять значение, вдохнуть в него новую жизнь. Сейчас прослеживается тренд на продажу небольших торговых центров во многих регионах России, причем в центральных частях городов их нередко выкупают по стоимости земельного участка для сноса. Затем категорию земель меняют и начинают строительство на участке, в том числе и многоквартирных домов.

В уязвимом положении находятся и районные моллы, которые жили хорошо из-за своего удобного расположения рядом с домом. Положение более крупных ТЦ будет зависеть от локации, процента пустующих площадей, от профессионализма управляющей команды. Совсем неудачные придется переформатировать. По мнению экспертов, вероятнее всего, такие объекты пойдут под строительство жилья. Подходящие моллы могут быть переделаны под склады, например, маркетплейсов, а в худшем случае — просто стоять пустыми.

Ранее DK.RU рассказывал, что согласно статистике, в России после ухода западных компаний до 30% выросло количество свободных площадей в торгово-развлекательных центрах, а посещаемость ТЦ упала на 20%. Если сравнивать с летом допандемийного 2019 г., падение трафика еще более заметное — на 24%. Новая реальность рынка: что происходит с жильем и коммерческими объектами в материале редакции.