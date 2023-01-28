«Категорическое нет чипсам и попкорну — миф». Чем и как кормить современных детей

Не стоит переживать, если ребенок отказывается от супа и не пищит от восторга при виде рыбы и брокколи на столе. Задача родителя — не заставить есть «полезное», а показать продуктовое многообразие.

Современные дети часто предпочитают ежедневное макаронное меню, напрочь отказываются от супов и молока, а фрукты едят очень выборочно. Нужно ли что-то с этим делать и если да — то что именно? Врач, детский эндокринолог, диетолог и специалист по коррекции веса и пищевых привычек Мария Герасимова объяснила, что в вопросах детского питания стоит считать проблемой, а на что не стоит обращать внимания.

Доедать до последней крошки?

— Чаще всего проблема не в том, что именно ребенок съел, а в том, сколько он съел. Главная задача диетолога — научить человека чувствовать, когда он наелся до комфортной сытости. С детьми то же самое: им важно уметь концентрироваться на ощущениях в желудке, ведь степень его заполняемости показывает, достаточно еды или нет.

Особенно важную роль тут играет то, насколько осознанно ребенок ест. Не отвлекается ли он, например, на мультфильмы и ролики на YouTube, из-за просмотра которых не чувствует насыщения ни физического, ни психологического?

Очень важно видеть еду, чувствовать ее запах и ощущать вкус. Мы зачастую переедаем, потому что прием пищи для нас превращается в ритуал, способ получить приятные эмоции. Но лучше не превращать сидение за столом в многочасовой досуг: чем мы более осознанны, тем больше вероятность отследить, когда еды достаточно.

Мария Герасимова подчеркивает: часто родители считают, что ребенок отодвинул тарелку с едой от себя в момент, когда еще не наелся. Однако именно дети максимально адекватно воспринимают свои физические потребности. Для них «я наелся» — это действительно момент, когда еды больше не нужно. Заставляя доедать все, что было положено на тарелку (как нередко делали с поколением нынешних молодых родителей), ребенку мешают слышать организм, формируя неправильную пищевую привычку: есть все, что находится в поле зрения, а не то, что реально хочется.

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Разнообразие — вопрос времени

— Если ребенок наотрез отказывается есть рыбу, это, скорее всего, не капризы — она правда ему не нравится, он слушает себя и не хочет переступать через свой комфорт. Заставляя его сделать это, вы, по сути, применяете насилие и опять же не закрепляете, а искореняете полезную пищевую привычку. Если для вас важно, чтобы он все-таки ел эту самую рыбу/брокколи/кашу, можно попробовать привить интерес к этому продукту, привлекая ребенка к процессу готовки, посещая с ним кафе и рестораны, где эти блюда готовят как-то необычно, и так далее.

Но вообще всегда можно найти схожий по питательности аналог блюду, которое ребенок не любит.

Пищевая избирательность максимально ярко проявляется во время введения прикорма. Например, вы дали ребенку кабачок, а он его выплюнул. Это не значит, что больше не нужно пытаться дать продукт ребенку. Возможно, стоит дать кабачок в другом виде: отварить, потушить, смешать с картошкой и т.д.

Есть правило: чтобы понять, нравится ли человеку вкус продукта, должно произойти 40–50 проб.

Я часто сталкиваюсь с такими возражениями родителей: «Мой ребенок, если ему дать волю, будет есть только сладкое». Проблема здесь заключается в родительском контроле. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно составлять рацион по такой схеме: 50% — фрукты и овощи, 25% — белок и растительного, и животного происхождения, 25% — гарниры, которые содержат сложные углеводы. 10% из всего этого может составлять джанк-фуд. В таком случае ребенок не сможет съесть так много сладкого, чтобы наесться только им.

Что же делать с супами

Эксперт подчеркивает: важно, какой суп вы предлагаете ребенку. Есть очень жидкие супы с минимумом питательной массы. Ребенок съедает большой объем, но не наедается.

— Другое дело щи или борщ, которые содержат белок и овощи. В этом случае суп будет питателен и полезен. Но если ребенок не любит супы, не нужно его заставлять.

И не переживайте, что у него возникнет гастрит. Он случается совсем по другим причинам: наследственность, наличие определенных бактерий в ЖКТ и т.д. Режим питания может лишь спровоцировать обострение при уже существующем заболевании, да и то наличие или отсутствие супа в данном случае не критичны.

Есть в нашем обществе и миф о том, что есть всухомятку вредно. Но вредно не есть всухомятку, а глотать пищу огромными кусками, не прожевав ее. Правильно и полезно есть не спеша, тщательно измельчая зубами все порции пищи до консистенции пюре. Делать это нужно в любом возрасте.

Многие родители думают, что запоры у детей возникают из-за еды всухомятку или отсутствия в рационе супов. На самом же деле на эту проблему влияет бедный по клетчатке рацион — такой, в котором мало овощей, зелени и круп. А также низкий уровень активности ребенка, малый объем выпиваемой жидкости, социальный фактор (невозможность уединиться в туалете в школе или детском саду). Последнее — острая социальная проблема.

Врачи нередко назначают в таких случаях «стол № 5». У родителей сразу возникает вопрос: «Есть ли смысл в этих диетах?». На мой взгляд, нет, такую диету невозможно полностью соблюдать. Тут очень много ограничений, нет рекомендаций, которые подстраиваются под индивидуальные особенности. К тому же назначение «стола» не решает кучу вопросов: например, в нем нет рекомендаций по здоровым перекусам, а современным детям они необходимы.

На мой взгляд, вместо диет важно пересмотреть отношения с едой в семье и подавать пример того, как есть правильно.

Категорическое «нет» чипсам и попкорну — тоже один из популярных мифов. Ничего страшного не случится, если раз в месяц ребенок съест чипсы с друзьями на вечеринке. А в попкорне нет ничего вредного, кроме количества масла, поэтому нужно просто внимательно смотреть на его состав.

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Перекусы могут быть разными

— Зачастую возникает и проблема перекусов: мол, это вредно для здоровья. На самом деле никакой проблемы здесь нет. Отличие полноценного приема пищи от перекусов заключается только в объеме и насыщении: первое дает чувство сытости на 3–5 часов и утоляет существенный голод, а второе предотвращает его появление на 1–2 часа. Более того, перекусы просто необходимы. Например, когда ребенок постоянно бегает по кружкам и у него нет достаточного времени для полноценного приема пищи. Можно давать с собой полезные перекусы: сэндвичи с овощами, сырники, фрукты, запеканки.

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Материал подготовлен на основе записи эфира программы «Радиошколы».