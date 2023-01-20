Депутаты проработают возможность полного запрета вейпов в России

Особенно остро стоит проблема распространения вейпинга среди подростков — отследить, кому продают электронные сигареты, сложно. В 2023 году так же изменится единая минимальная цена на сигареты.

С 1 марта акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина повысят до 20 руб за каждый миллилитр. В следующем году акциз составит 21 руб, а в 2025 году — 22 рубля. Сами вейпы акцизом облагать не будут. Такой закон (№ 69209-8) приняли 18 января на пленарном заседании Госдумы.

После принятия документа депутаты предложили пойти дальше. В Госдуме предложили запретить продажу устройств для нагревания никотиносодержащих жидкостей. Депутаты проработают возможность полного запрета вейпов на территории России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил заняться этой темой комитетам по охране здоровья, по молодежной политике и по просвещению:

Изучите эти вопросы, причем в приоритетном порядке, и внесите предложения о возможности запрета вейпов. Школьники все больше и больше подвержены употреблению вейпов. Вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы и то, что, наши коллеги здесь говорят, совершенно очевидно, не работают те нормы, которые мы ранее принимали, предоставив право регионам регулировать эти вопросы.

По мнению Бийсултана Хамзаева, вейпы опасны тем, что маркетологи представляют их в качестве более безвредного аналога сигарет. Особенно остро стоит проблема распространения вейпинга среди подростков — отследить, кому продают электронные сигареты, сложно, хотя их и запрещено продавать детям. «Людям говорят: «Хотите бросить курить — купите электронную сигарету». Якобы они будут вдыхать просто пар. А на самом деле это целый букет химических веществ, по сути, ядовитый дым», — сказал депутат. Никотин есть никотин, и, как бы он ни попадал в организм, он наносит вред. «А дальше — онкология, сердечно-сосудистые заболевания».

В 2023 году так же изменится единая минимальная цена на сигареты и папиросы — она вырастет на 4,5%, со 112 рублей до 117 рублей за пачку. Сигареты, которые будут продаваться дешевле, автоматом можно считать нелегальными.

Производителей вейпов могут включить в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП), рассказали в Российском экологическом операторе, писал DK.RU. На переработку эти устройства не направляют: их сложно отобрать в потоке отходов, так как они небольшого размера и состоят из множества компонентов. Хотя каждый элемент электронной сигареты теоретически можно переработать. Но для регулирования утилизации таких отходов их сначала нужно включить в перечень товаров РОП, в отношении которых производители будут обязаны выполнять нормативы утилизации. Так эти товары получат шанс на вторую жизнь.