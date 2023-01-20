Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.01
68,87
74,58
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Власти приказали поставить у крупных ТЦ рынки и овощные киоски

Власти приказали поставить у крупных ТЦ рынки и овощные киоски
Иллюстрация: РИА Новости

Для продажи овощей из личных огородов глава Минпромторга предложил использовать покупательский трафик крупных торговых центров и магазинов, разместив новые киоски на безвозмездной основе.

#НОВОСТИ

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров разослал в регионы рекомендации по открытию киосков и других нестационарных объектов у входов в торговые центры и магазины, сообщает РБК. Мера нужна, чтобы создать условия для сбыта продукции отечественных производителей и фермеров, и дана для реализации выпущенного еще в начале 2021 года распоряжения правительства, в котором идет речь о мерах обеспечения продовольственной безопасности, стимулировании предпринимательской активности и расширении возможностей сбыта отечественной продукции.

Мантуров предложил использовать для продвижения продукции отечественного малого и среднего бизнеса покупательский трафик крупных торговых центров и магазинов, разместив  на льготных условиях или на безвозмездной основе у входов в них павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки. Места под киоски необходимо предоставить производителям сельскохозяйственных и продовольственных товаров, текстиля, одежды и обуви.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что «схему размещения нестационарных торговых объектов разрабатывает и утверждает орган местного самоуправления». До 1 июля региональные власти должны предоставить в Минпромторг доклад с приложением фотоматериалов нестационарных торговых объектов, размещенных возле входов в магазины и торговые центры.

Как сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов, появление объектов в регионах позволит решить сразу несколько задач. Фермеры смогут продавать свою продукцию напрямую людям, без перекупщиков. Новый канал сбыта позволит снизить цены на сельскохозяйственную продукцию для потребителей, рассказывал DK.RU. Для того чтобы встать за прилавок на таких объектах, не нужно иметь или оформлять ИП или юрлицо. Реализовывать свою продукцию смогут в том числе садоводы и огородники. Безопасность продукции будут обеспечивать лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которые разместят на объектах.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Бюджет худеет, но силовикам и малоимущим дали триллионы. Что ждет экономику РФ в 2023-мБюджет худеет, но силовикам и малоимущим дали триллионы. Что ждет экономику РФ в 2023-м
  • В Алапаевске в этом году начнут строить завод на 1,2 тыс. рабочих местВ Алапаевске в этом году начнут строить завод на 1,2 тыс. рабочих мест
  • Ужасная трагедия: вся верхушка МВД Украины разбилась на вертолёте возле детского садикаУжасная трагедия: вся верхушка МВД Украины разбилась на вертолёте возле детского садика
  • В Екатеринбурге закрываются рестораны «Вкусно — и точка»В Екатеринбурге закрываются рестораны «Вкусно — и точка»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.