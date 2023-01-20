Власти приказали поставить у крупных ТЦ рынки и овощные киоски

Для продажи овощей из личных огородов глава Минпромторга предложил использовать покупательский трафик крупных торговых центров и магазинов, разместив новые киоски на безвозмездной основе.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров разослал в регионы рекомендации по открытию киосков и других нестационарных объектов у входов в торговые центры и магазины, сообщает РБК. Мера нужна, чтобы создать условия для сбыта продукции отечественных производителей и фермеров, и дана для реализации выпущенного еще в начале 2021 года распоряжения правительства, в котором идет речь о мерах обеспечения продовольственной безопасности, стимулировании предпринимательской активности и расширении возможностей сбыта отечественной продукции.

Мантуров предложил использовать для продвижения продукции отечественного малого и среднего бизнеса покупательский трафик крупных торговых центров и магазинов, разместив на льготных условиях или на безвозмездной основе у входов в них павильоны, киоски, палатки, лотки и автолавки. Места под киоски необходимо предоставить производителям сельскохозяйственных и продовольственных товаров, текстиля, одежды и обуви.

В пресс-службе Минпромторга отметили, что «схему размещения нестационарных торговых объектов разрабатывает и утверждает орган местного самоуправления». До 1 июля региональные власти должны предоставить в Минпромторг доклад с приложением фотоматериалов нестационарных торговых объектов, размещенных возле входов в магазины и торговые центры.

Как сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов, появление объектов в регионах позволит решить сразу несколько задач. Фермеры смогут продавать свою продукцию напрямую людям, без перекупщиков. Новый канал сбыта позволит снизить цены на сельскохозяйственную продукцию для потребителей, рассказывал DK.RU. Для того чтобы встать за прилавок на таких объектах, не нужно иметь или оформлять ИП или юрлицо. Реализовывать свою продукцию смогут в том числе садоводы и огородники. Безопасность продукции будут обеспечивать лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которые разместят на объектах.