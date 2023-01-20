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«Раньше это было исключением»: на Урале 39% квартир на вторичке продали по доверенности

«Раньше это было исключением»: на Урале 39% квартир на вторичке продали по доверенности
Иллюстрация: ru.freepik.com

Резкий рост числа таких сделок эксперты связывают с мобилизацией и волной релокации после начала военной спецоперации в Украине. В 2023 г. тренд может сохраниться.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

По итогам 2022 г. на Урале около 39% сделок на вторичном рынке жилья были совершены с использованием нотариальной доверенности. Продажей жилья занимались жители региона, которые решили уехать из страны, и родственники мобилизованных.

Как подсчитали в инвестиционной компании «Флип», этот показатель стал рекордным за все время ведения статистики. В целом по России доля сделок по продаже квартир с доверенностью составила около 50%, пишет «Ъ-Урал».

Тенденцию подтвердили уральские риелторы.

Такой факт налицо. Во втором полугодии был рост в связи с мобилизацией. За последние два месяца 50% сделок у меня прошли по доверенности. Раньше это было исключением из правил — одна сделка из десяти. В этом году, как правило, подобные сделки совершали родители по доверенности от своих детей, покинувших страну, — отметил директор по развитию «Бюро недвижимости Зыряновой» Алексей Шаклеин.

Эксперты считают, что в 2023 г. доля сделок по доверенности на вторичном рынке останется на прежнем уровне. Однако, все будет зависеть от ситуации, связанной с СВО.

Ранее DK.RU писал, что в прошлом году продажи жилья на вторичном рынке опережали продажи в новостройках по числу сделок: 55% и 45% соответственно. Покупатели предпочитают «вторичку» новостройкам из финансовых соображений — в конце года разрыв в ценах между этими сегментами в среднем вырос с 10% до 20–25%.

Также напомним, что в Екатеринбурге растет число нереализованных квартир в новостройках: в  декабре их было уже 41,6 тыс. Это новый исторический рекорд — на 38% больше, чем в 2021 г. 

Автор: Елизавета Порошина
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