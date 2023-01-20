Меньше 9% западных компаний ушли с российского рынка

Несмотря на громкие заявления об уходе с российского рынка, многие западные компании остаются на нем работать. Покинуть Россию оказывается зачастую не так просто.

По данным на конец ноября 2022 г. только примерно 8,5% компаний из Евросоюза или стран «Большой семерки» отказались по крайней мере от одной из своих российских структур. Об этом говорится в исследовании экономистов из швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена. В апреле 2022 года в России присутствовали в общей сложности 2405 дочерних компаний, принадлежащих 1404 фирмам из ЕС и G7.

Российская специальная военная операция на Украине и последовавшие за ней западные санкции — пример того, в какой степени западные же компании готовы разорвать коммерческие связи со странами, которые их правительства сейчас рассматривают как геополитических противников. Интересно, что чаще всего уходили с российского рынка американские и финские компании, немного реже — британские, датские и французские фирмы.

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Западные компании могут решить остаться на российском рынке по нескольким причинам. Во-первых, если она работает в неподсанкционном секторе, то может решить, что прекращать работу со своими российскими клиентами, которые не играют никакой роли в СВО, нецелесообразно. Кроме того, западные фирмы, возможно, не захотят отказываться от долгосрочных отношений с сотрудниками или поставщиками или решат остаться из-за социальной значимости их продуктов и услуг (например, если речь идет о поставках жизненно важных лекарств).

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И даже если компания из ЕС или G7 решила покинуть российский рынок и объявила об этом публично, она в конечном счете может этого не сделать, так как окажется не в состоянии найти покупателя для дочерней структуры, готового заплатить достаточную сумму. И даже если такой покупатель будет найден, условия российского правительства будут задерживать сделку или препятствовать ей, как и переводу выручки за границу. Кроме того, многие компании включают в сделки условие права на обратный выкуп их российского бизнеса в течение нескольких лет.