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«Отбирать собственность — признак слабости». Потанин выступил против конфискаций имущества

«Отбирать собственность — признак слабости». Потанин выступил против конфискаций имущества
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

«Мы свою прививку уже получили в 1917 году. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям». Бизнесмен призвал не портить жизнь уехавшим.

#ЭМИГРАЦИЯ#РЕПРЕССИИ#НОВОСТИ

Гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин выступил против конфискации имущества у россиян, покинувших страну, а также против национализации активов зарубежных компаний из «недружественных» стран. В интервью РБК он сказал, что со спорами о наказании для тех, кто уехал из страны, но продолжает работать на российские компании, нужно заканчивать.

Вообще надо с этой демагогией кончать. Людей, которые вредят и наносят ущерб нашей стране здесь или там, надо судить, доказывать их вину и соответствующим образом по закону наказывать. А тех, кто по-другому думает, надо оценивать по вкладу в общее дело. Эти ребята, которые уехали, они вклад вносят, они делают свой продукт, очень нам нужный. Я бы вообще их никак не дискриминировал, по крайней мере достаточно длительный период времени, — сказал он.

Бизнесмен призвал не клеймить уехавших «раньше времени». «Отбирать собственность и клеймить раньше времени людей, мне кажется, это признак слабости, а мы сильная страна, сильная нация, по крайней мере мечтаем о том, чтобы так восприниматься. <…> Нарушение прав собственности — это импульсивный, слабый ход», — добавил Потанин. Он отметил, что среди уехавших много программистов, при этом в России собственное программное обеспечение составляет около 20%, а остальное приходится заимствовать у других стран.

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Он выступил также против конфискаций и национализации.

Конфискация [активов] является скрытой или явной формой воровства. Это разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит». «…Надо учиться на чужих ошибках. Тем более что мы свою прививку уже получили в 1917 году. Неуважение к личным свободам людей и праву собственности привело по совокупности к плохим последствиям. От этого надо просто уметь воздержаться, — считает бизнесмен.

Автор: Андрей Пермяков
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