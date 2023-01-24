Данные о доходах депутатов и сенаторов в России больше не разглашаются

С этого года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев. А сбор сведений о доходах и имуществе «для опубликования в интернете не осуществляется».

Декларации депутатов и сенаторов не будут публиковаться уже с этого года, пишут «Ведомости». С 2023 г. будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д. Но данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) публиковать больше не будут.

До 1 апреля 2023 г. парламентарии должны отчитаться о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей, в том числе и несовершеннолетних детей. Депутаты и сенаторы подают эти сведения в специальные комиссии, где проходит проверка полноты и достоверности сведений, а также соблюдения ограничений и запретов. К примеру, депутатам запрещено иметь счета за рубежом.

Указ об этом президент Владимир Путин подписал еще 29 декабря 2022 г. Один из пунктов указа говорит о том, что размещение в интернете сведений о доходах и имуществе, которые предоставляются в соответствии с законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, «для опубликования не осуществляются». Касается ли это только тех, кто непосредственно связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан предоставлять декларации, в указе не говорится. Согласно декларациям за 2021 г., которые были опубликованы в апреле 2022 г., самым богатым сенатором стал представитель Камчатки Валерий Пономарев — 4,2 млрд руб. Из депутатов Госдумы самый богатый член фракции КПРФ Владимир Блоцкий — 3,5 млрд руб.

Военных, добровольцев и волонтеров, участвующих в спецоперации на Украине, будут выдвигать в главы регионов и депутаты региональных парламентов, рассказывал DK.RU. «Эти люди показали себя патриотами, поэтому если кто-то из них захочет делать политическую карьеру, то у них есть все возможности», — говорит один из источников издания. «Это всем выгодно – иметь таких ребят у себя в команде, поскольку в обществе на это есть запрос», — отмечает другой. Сделать ставку на людей из зоны СВО намерена «Единая Россия», говорит еще один собеседник издания: «Не случайно часть депутатов поехала на новые территории в качестве добровольцев». После этого они смогут вступить в кампанию в статусе ветерана. Так, сейчас в качестве добровольца на Донбассе находится депутат Госдумы Сергей Сокол, который пойдет на выборы главы Хакасии от «Единой России».