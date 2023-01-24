В старинной усадьбе в центре Екатеринбурга запускают рюмочную

Внутри заведение напоминает трехкомнатную квартиру. Чтобы создать необычный интерьер, команда собирала антиквариат, стулья и столы по всей Свердловской области.

В Екатеринбурге на цокольном этаже Усадьбы камнереза Трапезникова на ул. Розы Люксембург открывается рюмочная «Ставников». Она получила название по фамилии основателей, которые приходятся друг другу братьями.

В меню заведения будет представлено около 50 настоек — в перспективе количество напитков планируют довести до 100. Владельцы заведения обещают простую кухню, но с гастрономическими авторскими оттенками. Некоторые блюда будут изготавливать по рецепту бабушки владельцев.

Как рассказал «Моментам» совладелец рюмочной Алексей Яценко, для открытия заведения исторического формата подходящее помещение искали год. В итоге выбрали здание 1896 г. постройки.

Здесь кирпичные стены, бетонный пол, пианино, которое изготовили еще при царе. Различные мелочи, картины современных художников Екатеринбурга, постеры виниловых пластинок. Для того, чтобы создать такой интерьер, команда рюмочной ездила по всей области: искали антиквариат, стулья и столы. Получилось так, что внутри заведение напоминает трехкомнатную квартиру. За счет этих деталей рождается картинка с воспоминаниями о детстве. Это что-то теплое, наивное и родное. Я слышал много комментариев, что здесь очень уютно, — рассказал журналистам Алексей Яценко.

Ранее DK.RU писал о том, что в Екатеринбурге стартовал фестиваль аутентичной уральской кухни. Он продлится до 29 января. Участие в нем принимают 36 заведений из 11 городов России. В Свердловской области в проекте задействованы заведения из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ревды и Верхней Сысерти. Среди ресторанов уральской столицы, где можно отведать особое меню — «Le Vicomte», «Барборис», «Дубровин», «Зверобой», «Kitchen», «Подкова», «Кардамон», «Бюро находок».

Также DK.RU писал, что в Сысерти стартовал суповой гастрофестиваль «Переборщи». На набережной напротив знаменитого Завода Турчаниновых-Соломирских до конца зимы каждые выходные можно будет отведать гастрономические изыски, приготовленные с участием уральских шеф-поваров.