Итоги 2022-го: почему продажи лапши быстрого приготовления выросли более чем на 30%

Кто и почему покупает в стране лапшу быстрого приготовления, как компании ведут себя в ситуации нехватки ингредиентов и чего ждет производитель «быстрой» еды от 2023 г.

С 2022 г. рынок продуктов питания России (хоть и не в такой степени, как автомобильный или рынок мультимедиа) переживает непростые времена. О том, как растут цены на ингредиенты, что происходит с закупом за границей и почему россияне стали намного чаще есть лапшу быстрого приготовления, DK.RU рассказал Алексей Анашко, индустриальный директор «Маревен Фуд Сэнтрал».

СПРАВКА ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» — предприятие пищевой промышленности, специализирующееся на прямых инвестициях в разработку, производство и продвижение широкого ассортимента продуктов питания и напитков. Продукция «Маревен Фуд Сэнтрал» поставляется во все субъекты Российской Федерации и более чем в 20 стран мира. В год выпускается около 1,5 млрд единиц продукции. Бренды: «Роллтон», BIGBON, «Петра», Mareven Professional Food, Actibo, Rollberry и Sunbel.

Как вы пережили 2022 год? Что происходило с продажами?

— С января по сентябрь 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, объемы продаж лапши быстрого приготовления в денежном выражении увеличились более чем на 30%. Об этом свидетельствует информация NielsenIQ на основе данных торговых сетей. Способствовала этому росту инфляция.

За прошлый год мука высшего сорта, которую используют для производства, подорожала на 29%, а яичный порошок — на 27%. Цены выросли и потому, что ряд производителей продолжали закупать за границей сырье не только для лапши, но и для других продуктов быстрого приготовления.

Некоторые российские компании к тому же ощутили нехватку крупнолистовой сушеной зелени. Последствиями санкций и ковидных ограничений в Китае стало то, что доля импортных составляющих на рынке снизилась с 79% до 48%. Сбои поставок были даже у некоторых крупных производителей, но, как и ожидалось, это было временно. Даже те компании, которые останавливали свои производства, к концу года сумели наладить работу и возобновить выпуск продукции.

Фото: цех по производству лапши быстрого приготовления «Маревен Фуд Сэнтрал»

Ряд крупных производителей в России уже много лет использует сырье российских поставщиков, это выгоднее с точки зрения логистики и закупочных цен. Наша компания в числе таких производителей, поэтому события прошлого года не стали большой проблемой. Нашей основной задачей было расширение доли на рынке. За три месяца мы справились с возникшими сложностями, переключившись на российские ингредиенты.

Упаковку сегодня закупаем как у отечественных компаний, так и у китайских. Специфика ситуации такова, что с одной стороны в России пока не производится достаточного объема упаковки по конкурентным ценам, а с другой есть сложности в доставке из КНР.

Если говорить о стоимости продукции, то мы ориентировались на прогноз по росту себестоимости ключевых ингредиентов и упаковочных материалов, данные Банка России по инфляции и ключевой ставке, максимально сдерживая отпускную цену. Как только экономическая ситуация в стране стабилизировалась, мы стали инвестировать в продвижение.

Что важно для потребителя сегодня? Невысокая цена — определяющее при выборе продукта?

— Вопреки стереотипам, наш потребитель ценит в первую очередь безопасность для здоровья и качество продукции. Большинство покупателей теперь ориентируются на награды и медали международных конкурсов, указание о которых можно найти на упаковках.

Есть и еще два фактора, влияющих на предпочтения: разнообразие продуктовой линейки и экономия времени. Большая часть производителей постоянно работает над тем, чтобы предлагать людям новые вкусы, без этого роста на рынке просто не получить.

Может ли произойти дефицит или перебои в поставках сырья в 2023 году?

— Мы постоянно находимся в поиске новых поставщиков внутри и на новых рынках. Поэтому серьезных осложнений для компании не прогнозируем.

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