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Директор Центра развития туризма Марина Хлебникова покидает должность

Директор Центра развития туризма Марина Хлебникова покидает должность
Иллюстрация: gorabelaya.ru

Она не стала продлевать годовой контракт, действие которого заканчивается 31 января. Имена кандидатов на вакантное место пока не называются.

#КАДРЫ#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

Директор Центра развития туризма (ЦРТ) Свердловской области Марина Хлебникова покидает должность. ЕАН пишет, что она решила не продлевать контракт, заключенный в январе 2022 г. Источники издания сообщили, что такое решение было принято прежде всего из-за личных проблем в коллективе.

ЦРТ, напомним, структурно входит в региональный Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства, возглавляемый Эльмирой Тукановой. ﻿﻿﻿﻿Глава ведомства заявляет, что никаких подковерных интриг и личной подоплеки в истории нет:

Это обоюдное решение. Марине Витальевне предложили другую должность. Более того мы решили переформатировать работу с ЦРТ в связи с тем, что сейчас необходимо соответствовать трендам в туризме, — пояснила Туканова.

Для того, чтобы выбрать нового главу Центра развития туризма, будет организован конкурс. В Департаменте по развитию туризма при рассмотрении кандидатур обещают учесть пожелания представителей отрасли и общественных организаций. 

Действовать надо оперативно и конечно же во главе центра должен стоять профессионал с опытом работы в туризме, — заключила Эльмира Туканова.

Туристическая отрасль, напомним, теперь является одним из приоритетов развития свердловской экономики, ее курирует замгубернатора Дмитрий Ионин. Ранее DK.RU писал, что теперь именно Ионин, а не экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель курирует проект «Гора Белая».

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Автор: Александра Клименко
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