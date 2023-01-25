Директор Центра развития туризма Марина Хлебникова покидает должность

Она не стала продлевать годовой контракт, действие которого заканчивается 31 января. Имена кандидатов на вакантное место пока не называются.

Директор Центра развития туризма (ЦРТ) Свердловской области Марина Хлебникова покидает должность. ЕАН пишет, что она решила не продлевать контракт, заключенный в январе 2022 г. Источники издания сообщили, что такое решение было принято прежде всего из-за личных проблем в коллективе.

ЦРТ, напомним, структурно входит в региональный Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства, возглавляемый Эльмирой Тукановой. ﻿﻿﻿﻿Глава ведомства заявляет, что никаких подковерных интриг и личной подоплеки в истории нет:

Это обоюдное решение. Марине Витальевне предложили другую должность. Более того мы решили переформатировать работу с ЦРТ в связи с тем, что сейчас необходимо соответствовать трендам в туризме, — пояснила Туканова.

Для того, чтобы выбрать нового главу Центра развития туризма, будет организован конкурс. В Департаменте по развитию туризма при рассмотрении кандидатур обещают учесть пожелания представителей отрасли и общественных организаций.

Действовать надо оперативно и конечно же во главе центра должен стоять профессионал с опытом работы в туризме, — заключила Эльмира Туканова.

Туристическая отрасль, напомним, теперь является одним из приоритетов развития свердловской экономики, ее курирует замгубернатора Дмитрий Ионин. Ранее DK.RU писал, что теперь именно Ионин, а не экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель курирует проект «Гора Белая».

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