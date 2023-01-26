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Объем госдолга России по итогам года увеличится примерно на 2,2 трлн руб

Объем госдолга России по итогам года увеличится примерно на 2,2 трлн руб
Иллюстрация: журналистыроссии.рф

По данным, опубликованным на сайте министерства, по состоянию на 1 января текущего года объем внутреннего долга составляет 18,781 трлн руб., внешнего — 4,039 трлн руб.

#НОВОСТИ

Общий объем госдолга России по итогам этого года увеличится примерно на 2,2 триллиона, до 25 триллионов (16,7 % ВВП), пишут «Ведомости» со ссылкой на Минфин. Общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 год выросла до 22,8 трлн руб (с 20,9 по итогам 2021 года). Общая сумма внутреннего и внешнего государственного долга России за 2022 год выросла до 22,8 трлн руб с 20,9 по итогам 2021 года.

Ведомство также раскрыло размер расходов на его обслуживание за январь-декабрь прошлого года — 1,33 триллиона руб (около 4% от всех трат федерального бюджета). По данным Минфина внутренний госдолг на 1 января 2023 года был 18,781 триллиона руб, внешний — 4,039 триллиона.

В декабре сообщалось, что затраты на обслуживание российского госдолга превысили 1 трлн руб, рассказывал DK.RU. Счетная палата подготовила доклад об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев текущего года. Рост госдолга в этом году должен составить порядка 12%, еще 8% планируется прибавить в следующем. В переводе на рубли государственный внешний долг стал меньше с начала года на 1 186 319,1 млн руб, или на 26,7%, и достиг уровня в 3 249 100,8 млн.

Автор: Андрей Широков
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