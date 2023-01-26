International Paper продала долю в СП российским партнерам

Крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания продает свою долю в швейцарской Ilim SA, которой принадлежит крупнейший производитель целлюлозно-бумажной продукции в России «Илим».

Американская компания International Paper объявила о продаже своей 50%-ой доли в швейцарской Ilim SA, которой принадлежит крупнейший производитель целлюлозно-бумажной продукции в России «Илим». Покупателями выступили партнеры International Paper по СП, сумма сделки составила $484 млн, но ее еще должны одобрить регулирующие органы в России.

Стоимость всей компании составит примерно $3,5 млрд, исходя из мультипликатора 3,1 к EBITDA, которая составила $1,11 млрд по итогам 2022 г. (по неаудированным данным). Сделка также учитывает чистый долг в размере $2,45 млрд.

Другие 50% Ilim SA принадлежат председателю совета директоров группы «Илим» Захару Смушкину и братьям Борису и Михаилу Зингаревичам. Г-н Смушкин подтвердил договоренности о сделке:

Мы довольны результатами совместной деятельности и хотели бы сохранить наше эффективное партнерство. Но в известных обстоятельствах наши партнеры приняли свое решение, — заявил он.

International Paper — крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания. Она приобрела 50% Ilim Holding в 2007 году за $650 млн.