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Квартиру Высоцкого на Большом Каретном сдают за 30 тыс. руб. в сутки

Квартиру Высоцкого на Большом Каретном сдают за 30 тыс. руб. в сутки
Иллюстрация: MSK1.RU

В прошлом году легендарную трешку купил и отреставрировал уральский бизнесмен Андрей Гавриловский, который назвал в честь известного барда свой бизнес-центр в Екатеринбурге.

#НОВОСТИ

Квартиру Владимира Высоцкого на Большом Каретном, 15 недавно начали сдавать в аренду. «Трешку» площадью 75 кв. м купил екатеринбургский бизнесмен Андрей Гавриловский. Апартаменты реставрировали с мая по декабрь 2022 г., сообщает Е1.RU.

За сутки пребывания в квартире придется отдать 30 тыс. руб. Ее уже посетили первые гости. Дочь Андрея Гавриловского Виктория рассказала, что в декоре квартиры использовали пианино и стеллажи времен Высоцкого, также там можно увидеть телефон, фотоаппарат, рукописи и другие предметы той эпохи.

Недавно у обновленных апартаментов даже появился специальный сайт. Квартиру Высоцкого можно снять посуточно, максимальный срок аренды не ограничен.

В квартире запрещено устраивать шумные вечеринки и мероприятия в ночное время, это может помешать другим жителям дома. Мероприятия или съемки можно будет проводить с 15:00 до 21:00, говорится на сайте квартиры. Также нельзя заезжать в квартиру с животными. Нельзя жечь свечи, бенгальские огни и курить, иначе гостю придется дополнительно доплатить за уборку.

Напомним, что Андрей Гавриловский собирается построить в Екатеринбурге еще два объекта, названных в память о Владимире Высоцком. Один из них ЖК «Большой каретный», который должен появиться на берегу Нижнеисетского пруда. Данный проект профинансирует Сбербанк на сумму свыше 1,6 млрд руб.

ЖК «Большой каретный» разместится в квартале улиц Щербакова-Лыжников-Миасская-переулок Дунитовый на Уктусе. На берегу пруда будут построены двухсекционный 29-этажный дом на 949 квартир (от студий до двухкомнатных) общей площадью около 30 тыс. кв. м. Предусмотрено также возведение двухуровневого паркинга, закрытая территория дома будет оборудована детскими площадками и прогулочными аллеями.

Второй объект, который собирается построить Андрей Гавриловский, — бизнес-центр «Высоцкий-2». Его строительство обойдется бизнесмену в $150 млн. Над проектом трудятся несколько архитектурных бюро — варианты внешнего вида небоскреба были представлены на Градсовете в рамках форума 100+ TechnoBuild.

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Автор: Татьяна Юстус
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