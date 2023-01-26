Новый блок законов изменит жизнь в России с 1 февраля

Документ расширил полномочия ФСБ и закрепил понятие «несырьевого неэнергетического экспорта». К ответственности будут привлекать операторов связи, а список обязательных лекарств расширят.

С 1 февраля в России вступает в силу новый блок законов, определяющий индексацию зарплат, денежных выплат и пенсий, регулирующий список жизненно необходимых лекарств, льготное жилье, добычу и продажу полезных ископаемых, в том числе нефтепродуктов. Появилась возможность войти в учетную запись на портале госуслуг с помощью данных единой биометрической системы.

В первую очередь произойдет индексация большинства социальных пособий, в том числе ежемесячной денежной выплаты, предварительный коэффициент — 11,9%. Сегодня в России ЕДВ получает более 14,1 млн граждан. Выплату могут получить ветераны — инвалиды и участники ВОВ, родители и вдовы погибших военных, а также граждане, имеющие особые заслуги перед государством, инвалиды, ветераны боевых действий. В выплату входит комплекс социальных услуг, который можно получить услугами или деньгами, пояснила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. В каком виде получать ЕДВ, можно выбирать ежегодно до 1 октября, подав заявление в Социальный фонд.

Помимо этого, с 1 февраля на 11,9% проиндексируют более сорока пособий. Например, увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за детьми, материнского капитала. Маткапитал на первого ребенка в 2023 г. вырастет почти до 587 тыс. руб., на второго — до 776 тыс. руб.

Также с 4 февраля регионам разрешили передавать льготникам невостребованное жилье, предназначавшееся для уволенных в запас военных. Получить жилплощадь подобным образом смогут ветераны ВОВ, члены их семей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды-чернобыльцы, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий. Прежде квартира, предназначавшаяся военным, могла остаться невостребованной, например, из-за смерти собственника, отказа от жилья или в связи с переездом. При этом регионы были вынуждены содержать такое жилье за счет собственных средств, а передать его другим претендентам у них права не было.

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2023 год вступает в силу 28 февраля. В перечень входит более 800 препаратов. Среди них средства для лечения онкологии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, муковисцидоза, гемофилии, рассеянного склероза, хронического гепатита В, туберкулеза, внутрибольничных инфекций. Лист пополнился новыми позициями, в том числе в него попали препараты для лечения ВИЧ и острого лимфобластного лейкоза. При этом из списка убрали «Мельдоний». Среди новых препаратов «Рамиприл» в капсулах и таблетках, который применяют для лечения заболеваний сердца, «Антитоксин дифтерийный», «Антитоксин столбнячный», комбинированное антибактериальное средство «Цефотаксим+сульбактам». В перечень включили «Пэгаспаргазу» — это действующее вещество противоопухолевого препарата, предназначенного для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом. Включение лекарства в список ЖНВЛП — гарантия того, что льготники смогут получать его бесплатно по рецепту врача.

К ответственности будут привлекать операторов связи, собственников или иных владельцев технологической сети, не сумевших обеспечить устойчивую работу средств связи, обеспечивающую взаимодействие с другими операторами, в том числе находящихся за пределами территории России. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. руб.; для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб.; для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 20 тыс. руб.; для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

Для поддержки российского бизнеса в законодательстве закрепили понятие «несырьевого неэнергетического экспорта». Новые нормы позволят сформировать единообразный подход к классификации различных товарных позиций в рамках статистического и ведомственного учета. А эти данные используют в том числе при реализации нацпроектов. Под этой формулировкой понимают экспорт промышленной и иной продукции, перечень кодов которой определяется Правительством РФ в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

С 1 февраля по 31 марта 2023 г. будет увеличена сумма НДПИ при добыче природных алмазов для налогоплательщиков, в которых прямо участвует РФ с долей участия не менее 33%. Вступают в силу с 1 февраля ответные меры на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, рассказывал DK.RU. Документ ввел запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены. Правило будут применять на всех этапах поставок до конечного покупателя. При этом у Президента РФ есть право принять специальное решение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых ранее были введены ограничения.

Кроме того, документ расширил полномочия ФСБ. Служба, в частности, будет устанавливать порядок получения разрешения пограничных органов на неоднократное пересечение Госграницы РФ иностранными судами, а также порядок выдачи пропусков для въезда в пограничную зону. В Единый федеральный реестр сведений о деятельности юрлиц и ЕГЮРЛ с 3 февраля не будут вносить сведения о лицензиях на работу, связанную с защитой гостайны. Документ предусматривает, что действие закона о предоставлении государственных и муниципальных услуг не будет распространяться на работу ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления спецпрограмм Президента РФ, Минобороны России, МВД России, ФСТЭК России, чтобы не допустить утечки сведений.