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Худшие показатели с 2014 года: на потребительские товары упал спрос

Худшие показатели с 2014 года: на потребительские товары упал спрос
Иллюстрация: rg.ru

Россияне привыкают к кризисну. По статистике из-за понижения реальных доходов населения жители РФ стали покупать не только меньше товаров первой необходимости, но и также еды.

#НОВОСТИ

По итогам прошлого года номинальный рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) составил 13,6%. Однако продажи росли лишь за счет инфляции, вклад которой составил 17%. Вклад реального потребления был отрицательным и составил -3,4%, пишет РБК со ссылкой на иследование компании NielsenIQ. Падение спроса стало крупнейшим показателем со времен кризиса 2014-2015 годов когда оно было на уровне -1,5%.

Исследователи указали, что снижение продаж произошло из-за понижения реальных доходов населения. Это тренд прослеживался в течение 11 месяцев прошлого года, кроме марта, когда произошел резкий скачок спроса на фоне новостей об уходе западных компаний с российского рынка. Среди самых крупных игроков, покинувших Россию, стали Coca-Cola, P&G, Henkel, Ikea, Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti) и другие.

Сейчас эксперты рынка сошлись во мнении, что россияне стали оптимизировать свои расходы, переходя на необходимые товары. В частности, в четвертом квартале потребители стали покупать не только меньше товаров первой необходимости, но и также еды.При этом конкуренция в торговле стала нарастать, так как стало все больше магазинов «у дома» с ценами, как у жестких дискаунтеров.

Глава Роскачества Протасов поддержал идею увеличения сроков годности продуктов, с которой в октябре выступила Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», рассказывал DK.RU. Большинство ритейлеров закупает у поставщиков товары с 60-80% остаточного срока годности, в связи с этим зачастую поставщики утилизируют товары, которые пригодны к использованию еще два года.

Автор: Андрей Широков
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