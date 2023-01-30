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В торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ» скоро откроют хостел

В торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ» скоро откроют хостел
Иллюстрация: страница ТРК «КомсоМОЛЛ» в ВК

Администрация Екатеринбурга выдала владельцам ТРК официальное разрешение. Они не рассчитывают на приток обычных туристов. Хостел готовится под узкую группу гостей.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Гостиница разместится на втором этаже ТРК «КомсоМОЛЛ», для гостей будет организован отдельный вход. Предполагается, что в хостеле будут останавливаться спортсмены, приезжающие в Екатеринбург на сборы и соревнования.

У нас есть много спортивных объектов: волейбольный центр, который сертифицирован Минспорта на проведение соревнований и работает круглогодично, академия исторического фехтования, тренажер по горным лыжам и сноубордингу. После открытия хостела спортсмены смогут в одном месте проживать, тренироваться и участвовать в соревнованиях, — комментирует управляющая комплексом Елена Ворожцова (цитата по e1.ru).

В хостеле завершается ремонт, он скоро заработает.  

Напомним, что, по данным на декабрь 2022 г., в екатеринбургских ТРЦ пустует до 18% площадей. Рост вакансии связан с уходом зарубежных арендаторов. В первую очередь пострадали самые крупные торговые центры. Как сообщила президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова, 37,5% зарубежных компаний, арендующих площади в ТЦ, приостановили деятельность в России, 34,4% прекратили ее, 28,1% проводят реструктуризацию. При этом процесс ухода иностранных брендов с российского рынка и реструктуризация бизнеса еще не завершены. Они продолжатся в 2023 г.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге на месте главного символа беззаботных нулевых — легендарного клуба Gold — откроют семейный ресторан. Acons Group продала здание у ЦПКиО компании Baden Family.

Автор: Виктория Говорковская
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