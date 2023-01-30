В торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ» скоро откроют хостел

Администрация Екатеринбурга выдала владельцам ТРК официальное разрешение. Они не рассчитывают на приток обычных туристов. Хостел готовится под узкую группу гостей.

Гостиница разместится на втором этаже ТРК «КомсоМОЛЛ», для гостей будет организован отдельный вход. Предполагается, что в хостеле будут останавливаться спортсмены, приезжающие в Екатеринбург на сборы и соревнования.

У нас есть много спортивных объектов: волейбольный центр, который сертифицирован Минспорта на проведение соревнований и работает круглогодично, академия исторического фехтования, тренажер по горным лыжам и сноубордингу. После открытия хостела спортсмены смогут в одном месте проживать, тренироваться и участвовать в соревнованиях, — комментирует управляющая комплексом Елена Ворожцова (цитата по e1.ru).

В хостеле завершается ремонт, он скоро заработает.

Напомним, что, по данным на декабрь 2022 г., в екатеринбургских ТРЦ пустует до 18% площадей. Рост вакансии связан с уходом зарубежных арендаторов. В первую очередь пострадали самые крупные торговые центры. Как сообщила президент Уральской палаты недвижимости Валерия Козлова, 37,5% зарубежных компаний, арендующих площади в ТЦ, приостановили деятельность в России, 34,4% прекратили ее, 28,1% проводят реструктуризацию. При этом процесс ухода иностранных брендов с российского рынка и реструктуризация бизнеса еще не завершены. Они продолжатся в 2023 г.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге на месте главного символа беззаботных нулевых — легендарного клуба Gold — откроют семейный ресторан. Acons Group продала здание у ЦПКиО компании Baden Family.