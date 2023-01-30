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Участок с дачами ученых УрО РАН вблизи озера Шарташ выставят на торги

Участок с дачами ученых УрО РАН вблизи озера Шарташ выставят на торги
Иллюстрация: 66.ru

Реализацией лота займется государственная корпорация ДОМ.РФ. Речь идет о пятнадцати объектах: земельном участке в 2,4 гектара и четырнадцати строениях. Строения планировали снести еще полвека назад.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

Строительство дач УрО РАН в Шарташском лесопарке началось в 1957 г. Их арендовали сотрудники институтов. Постройки планировали снести в 70-е, но этого не произошло, и в последние годы они серьезно обветшали.

Руководство УрО РАН отмечает, что дачи не самоокупаются, и что УрО РАН — только балансодержатель и не может распоряжаться объектами самостоятельно, например, найти инвестора. По этой причине в конце 2021 г. зашла речь об их продаже

Земля под дачами находится федеральной собственности. Участок расположен в границах лесопарка, но при этом не относится к особо охраняемым территориям. Начальная стоимость лота пока не определена. ДОМ.РФ планирует провести торги во втором квартале 2023 г.

Напомним, что в конце 2022 г. Евгений Куйвашев утвердил охранные зон для крупных лесопарков области, «Оленьих ручьев» и Шарташского лесопарка. Установлена охрана береговой зоны озера Шарташ площадью 28,82 га. Там запрещено проводить буровые или изыскательские работы, размещать склады с опасными материалами (ГСМ, минеральными удобрениями и т.д.), введен полный запрет на вырубку деревьев, охоту и промышленное рыболовство. В «Оленьих ручьях» охранная зона установлена по всему периметру, это два участка общей площадью  3857,87 га.

Автор: Виктория Говорковская
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