Повышенная тревожность и ошибки мобилизации: единороссы нашли предвыборные риски

В этом году в ряде регионов пройдут парламентские и губернаторские выборы. При этом у россиян в целом повышенная тревожность, а в отдельных слоях общества растет напряжение.

«Единая Россия» определила возможные риски для партии перед губернаторскими и парламентскими выборами, которые пройдут 10 сентября в ряде регионов, пишет РБК. 26 января ЕР провела селекторное совещание, на котором в качестве вероятных рисков назвали повышенную тревожность россиян и напряженность в отдельных социальных слоях, низкий горизонт планирования, административные недоработки, риски, связанные в том числе с ошибками в ходе частичной мобилизации, запрос на новые социальные лифты.

Источник издания в «Единой России» в качестве примеров привел страх студентов по поводу мобилизации, а также неадекватное поведение представителей власти, что снижает доверие к ней. Так, в ряде регионов чиновникам и депутатам настоятельно рекомендовали не публиковать фотографии из зарубежных поездок.

Кроме того, сейчас появляется группа людей, которые возвращаются из зоны СВО или помогают военным в тылу:

Это не только солдаты, это также волонтеры, медики и т.д. — у них будет запрос на то, чтобы их энергия использовалась «Единой Россией», и партия должна этот запрос удовлетворить, помогая им избраться в органы власти или привлекая к участию в наших проектах, — сказал источник издания.

Перед «Единой Россией» будет поставлена задача сформировать фракцию большинства во всех региональных заксобраниях, а кандидаты в губернаторы должны победить в первом туре.