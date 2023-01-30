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Школьники готовили теракт в Подмосковье. За это им обещали деньги

Школьники готовили теракт в Подмосковье. За это им обещали деньги
Автор фото: Евгений Разумный. Иллюстрация: Ведомости / РБК

«Заказ» и инструкции ученики восьмого класса получили от неизвестных из Telegram. На момент задержания они уже успели повредить ж/д пути. Их ждет наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

#ТЕРАКТЫ#НОВОСТИ

ФСБ отчиталась о предотвращении теракта и задержании исполнителей — трех учеников восьмого класса из подмосковного города Чехов. На момент задержания они уже успели повредить железнодорожные пути на станции Москва — Курская, передает ТАСС.

Как отмечают силовики, «заказчиками» теракта выступили неизвестные из мессенджера Telegram, которые за деньги предложили им повредить железнодорожные пути. В качестве подтверждения от них потребовали снять повреждения на видео, что они и сделали. Считается, что за «заказчиками» стоят спецслужбы Украины.

Как именно повреждены пути и какая сумма была получена школьниками, в ФСБ не уточнили.

Вопрос о привлечении задержанных к уголовной ответственности сейчас решается. Дело может быть возбуждено как по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»), так и по ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Наказание — от 10 лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для достигших 14-летнего возраста.

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Автор: Андрей Широков
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