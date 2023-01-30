«Выбирать президента право имеет, а сделать аборт — нет?». Эксперт об инициативе РПЦ

Священник Лукьянов и заслуженный врач РФ Огуль решили запретить женщинам самостоятельно принимать решение об аборте. Эксперт ВОЗ Ерофеева задалась вопросом, откуда в них столько женоненавистничества.

На прошлой неделе РПЦ выступила с инициативой ввести запрет на аборты без согласия супруга. А за незаконное прерывание беременности — ввести уголовное и административное наказание.

Идея, озвученная председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, священником Федором Лукьяновым, нашла отклик и в Госдуме. Её поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, заслуженный врач России Леонид Огуль. И дополнил инициативу: в случае, если женщина не имеет супруга, то нужно обязать получать разрешение у других родственников, передаёт Москва FM.

Специалист в области общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ, врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева раскритиковала идеи Лукьянова и Огуля. Она задалась вопросом, что мотивирует священников и заслуженных врачей «так не любить женщин, не доверять им принятие решения в отношении собственного здоровья, их собственной судьбы, лишать женщин правоспособности». И добавила, что подобные инициативы «[ярко] демонстрируют мизогинию нашего общества и нашего политикума».

Еровеева напомнила, что начиная с 15 лет женщина имеет право без участия воспитателей и родителей принимать решение о прерывании беременности:

А в 18 лет она вообще дееспособна — она президента может выбирать, депутатов может выбирать. Но мы ей отказываем в праве принять решение [в отношении аборта].

Получит ли инициатива развитие в виде законопроекта, пока не сообщается.

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